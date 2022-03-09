وصفة اليوم هي تحضير وصفة سحرية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط بديل المايكروبليدنج والنتيجة مذهلة، لا شك أن الحواجب الكثيفة و الرموش الطويلة أحد علامات جمال المرأة، هناك طرق مثل المايكروبليدنج و منتجات يتم إستخدامها باهظة الثمن، ولا يخطر على بال أحد أنه يمكنهم تحضير بديل المايكروبليدنج الطبيعي في المنزل، حيث نحتاج إلى عدة مكونات طبيعية تتواجد في كل منزل، يُعد أحد تلك المكونات هي نواة التمر فهي تعمل على تطويل الرموش بسرعة خيالية، كما تعمل على تقوية شعر الحاجب ويصبح أكثر كثافة.

وصفة سحرية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

تتكون الوصفة السحرية من العناصر التالية :

8 نواة تمر.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

9 حبات من اللوز.

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت الخروع.

تحضير المايكروبليدنج الطبيعي

خذ ورقة ألمنيوم وضع جميع المكونات في منتصفها ثم لف ورقة الألمنيوم على المكونات بشكل مرتب ومنتظم، ثم ضعيها على النار حتى تحترق جميع المكونات جيداً مع تقليبها على الجهة الأخرى من حينٍ لآخر، وبعد حرق المكونات بشكل جيد تقريباً لمدة 3 دقائق ضعها في وعاء ثم قم بطحنها جيداً بإستخدام المطحنة الكهربائية، لكي تحصل على مسحوق الوصفة السحرية لتكثيف الحواجب و تطويل الرموش وبعد ذلك قم بغربلة المسحوق بإستخدام مصفاة، حتى تتخلص من الشوائب ويصبح المسحوق بودر ناعم وبعد ذلك أضف إليه زيت اللوز، وامزج بشكل جيد ثم احتفظ بالمزيج في علبة زجاجية نظيفة أو علبة ماسكارا فارغة.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

يمكنك تطبيق هذا المزيج على الرموش بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة وعلى الحواجب بواسطة مشط الحواجب أو الأعواد القطنية، طبق الخليط على الرموش والحواجب جيداً ثم اتركه لمدة ساعة وبعد ذلك اغسله بالماء، والافضل النتائج كرر تطبيق هذا الخليط يومياً وفي خلال 3 أيام فقط ستصبح رموشك طويلة مثل الرموش الصناعية، وستصبح أيضاً حواجبك كثيفة جداً وسيتوقف حاجبيك ورموشك عن التساقط، وينبت لك شعر جديد في فراغات حواجبك ورموشك ويمكنك تطبيق هذا الخليط لانبات شعر الرأس أيضاً والتي تعتبر أفضل وصفة طبيعية بديلة للمايكروبليدنج.