طريقة تحضير الفطير المشلتت الفلاحي بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الفطير المشلتت، سنقدم إليكم في هذا المقال طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الخطير ويعتبر من الأكلات المصرية القديمة.

كانوا الفراعنة المصريين القدماء يسمونه الفطير الملتوت تعني الفطير المطبق لاحتوائه علي عدة طبقات من العجين.

طريقة تحضير الفطير المشلتت

الفطير المشلتت وهو أكلة مشهورة في الريف المصري ويتم تناوله في المناسبات والأعياد ويتم إهدائه للأقارب والجيران، ويمتاز الفطير المشلتت بمذاقه الجيد الذي يفضله الصغار والكبار.

وسوف نوضح طريقة تحضيره في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

وصفة لإعداد الفطير المشلتت

مكونات الفطير المشلتت

كيلو دقيق أبيض.

اثنين ونصف كوب ماء.

نصف ملعقة من الملح صغيرة.

معلقة كبيرة سكر.

مقادير الدهن

كوب زبدة مذابة بدرجة حرارة الغرفة.

قشدة بلدي

كوب زيت.

كوب سمن فلاحي.

طريقة التحضير

في إناء كبير نقوم بوضع الدقيق والملح والسكر ويقلب جيدا. نقوم بإضافة الماء لخليط الدقيق بشكل تدريجي مع العجن باستمرار لمدة حوالي عشر دقائق. نستمر بالعجن حتي نحصل على عجينة لينة ومتماسكة ويترك العجين ليرتاح. تقسم العجين لقطع على شكل كرات متوسطة الحجم وتدهن كل قطعة بمادة دهنية. نضع الكرات بطبق مدهون بالمادة الدهنية وتترك لترتاح لمدة نصفة ساعة. تأخذ قطعة من الكرات ونقوم بفردها على الرخامة ودهنها بالسمن أولا. تفرد العجين بالأيدي وتدهن من الداخل بالسمن والزبدة. نقوم بتطبيق العجين حتى يصبح على شكل كورة مرة أخري نكرر الخطوات حتى تنتهى كمية العجين. نقوم بفرد قطعة ووضع بداخلها قطعة أخري وتطبق على شكل كرة. نكرر الخطوة السابقة حتى يصبح كل إثنين مع بعضهم وتركوا ليرتاحوا قليلا. نحضر صينية ونقوم بدهنها تفرد كل قطعة داخل الصينية مع وضع المادة الدهنية على الوجه. توضع الصينية داخل الفرن على الشبكة بدرجة حرارة متوسطة للحصول على وجه ذهبي. بعد أن ينضج الفطير المشلتت نقوم بإخراجه من الفرن ويغطي جيدا حتى لا ينشف.

كيفية تحضير الفطير المشلتت الصعيدي

الفطير المشلتت الصعيدي من أفضل المعجنات التي يفضلها الكثير من الناس، وهو من المأكولات الطبيعية التي لا تتواجد بها أي كيماويات فهي تعد من المكونات الطبيعية فقط مثل الدقيق والملح وغيرها.

مقادير الفطير المشلتت الصعيدي

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض. رشه ملح. كوبين من الماء. زبدة أو سمن فلاحي للفرد.

طريقة تحضير الفطير المشلتت الصعيدي

في إناء كبير نقوم بإضافة المقادير السابقة.

نقوم بالعجن إلى أن تتشكل عجينة لينة غير لاصقة.

تقسم العجين لقسمين متساويين.

تفرد كل قطعة باستخدام الزبدة أو السمن كي لا تلتصق.

توضع العجين في طبق مدهون بالزبدة.

نكرر الخطوات وتوضع الطبقات فوق بعضها البعض.

يترك العجين بالثلاجة ليرتاح قليلا حتى نجهز الفطيرة الأخري.

نخرجها من الثلاجة لترتاح ونقوم بفرد الطبقات معا جيدا.

نقوم بطي العجين على شكل مربع.

توضع في الثلاجة مرة أخري.

بعد أن ترتاح قليلا نقوم بفردها باليد ووضعها بصينية وتفرد بتأخذ شكل الصينية.

ندهن الوجه بالقشدة والزبدة وتخبز بالفرن لمدة نصف ساعة حتى يحمر الوجه.

طريقة إعداد فطير التفاح المكرمل

مقادير فطير التفاح المكرمل

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض. زيت للدهن. معلقة كبيرة سكر. ماء للعجن. رشه ملح. سمنة.

مقادير الحشو

قرفة ناعمة. تفاح شرائح. سكر.

مكونات التقديم

قشطة بلدي. عسل نحل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الدقيق والملح والسكر.

نضيف الماء ونبدأ بالعجن إلى أن نحصل على عجينة لينة.

نقوم بتقطيع العجين لكرات متوسطة الحجم وتغطي وتترك لترتاح قليلا.

ملحوظة: يمكن تقديم الفطير المشلتت مع العسل الأسود أو العسل الأبيض والجبن القريش أو الجبن القديمة، وهناك أكثر من طريقة لتحضير الفطير المشلتت على سبيل المثال الفطير المشلتت الصعيدي، والتفاحي المكرمل.