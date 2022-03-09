سر نجاح العيش البلدي على أصوله بكوب دقيق أعملي العيش البلدي بالمقادير بطعم طري مثل المخابز

من أكثر أنواع الخبز شهرة هو العيش البلدى فهذا الخبز يعتمد عليه جميع المصريين في كل الوجبات اليومية سواء في الإفطار أو في الغذاء أو في العشاء ويتناولونه مع كل الأكلات، وأن هذا الخبز معروف وينتشر بكثرة في جميع البلدان العربية وقد يمتلك العيش البلدى العديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، فهو غني بالفيتامينات والبروتينات وغيرهم وغير ذلك أنه يكون صحي أكثر من أنواع الخبز الآخري، لأنه لا يحتوي على دهون كثيرة أو لا يحتوي على سعرات حرارية عالية لذلك يمكن لأي شخص أن يتناوله.

مكونات العيش البلدى

كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الردة.

طريقة عمل العيش البلدى