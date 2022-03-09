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عمر شويل - جدة سر نجاح العيش البلدي على أصوله بكوب دقيق أعملي العيش البلدي بالمقادير بطعم طري مثل المخابز - ثقفني
من أكثر أنواع الخبز شهرة هو العيش البلدى فهذا الخبز يعتمد عليه جميع المصريين في كل الوجبات اليومية سواء في الإفطار أو في الغذاء أو في العشاء ويتناولونه مع كل الأكلات، وأن هذا الخبز معروف وينتشر بكثرة في جميع البلدان العربية وقد يمتلك العيش البلدى العديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، فهو غني بالفيتامينات والبروتينات وغيرهم وغير ذلك أنه يكون صحي أكثر من أنواع الخبز الآخري، لأنه لا يحتوي على دهون كثيرة أو لا يحتوي على سعرات حرارية عالية لذلك يمكن لأي شخص أن يتناوله.
مكونات العيش البلدى
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من الردة.
طريقة عمل العيش البلدى
- قومي بإحضار طبق كبير وعميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونقوم بخلطهم مع بعض ثم قومي بوضع كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.
- ثم يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد ومن الممكن أن نضيف كمية قليلة من الماء إذا كانت العجينة تحتاج إلى ماء ونستمر في العجن لكي نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.
- ويتم وضع غطاء على هذه العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر حتى يتم تخميرها جيدا ويتضاعف حجمها ثم نحضر صواني مناسبة للخبز ونضع رشة من الردة في كل صينية.
- وبعد ذلك قومي بتقطيع العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها في الصواني لفترة من الوقت حتى ترتاح ثم يتم فردها من خلال الضغط عليها بإستخدام الإيد.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصواني ونتركها حتى يتغير لون الخبز.