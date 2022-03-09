عجينة كل المخبوزات بعد خبرة السنين مش حتبطلي تعمليها تنفع لكل حاجة

عجينة كل المخبوزات التي تصلح لكل شئ، لن تتوقفي عن عملها واستخدامها دائما في عمل أشهى المخبوزات، فمن المعروف دائما أن هناك خلطة سرية واحدة ناجحة لكل شئ، لذلك أحضرنا لكي هذه الطريقة الرهيبة للعجينة المناسبة لأشهي يبتزا وفطائر، كما أنها مناسبة لعمل الحواوشي ومخبوزات الجبن، فقط عليكي معرفتها والتعود على مكوناتها البسيطة وسر الخلطة كما سنوضحها هنا في المقال.

عجينة كل المخبوزات

يرجع الطعم الشهي للمخبوزات بالطبع للحشوة أو مكونات البيتزات مثلا، ولكن للعجين السر الأكبر في تعزيز المذاق، ولا يستطيع أي أحد أن ينكر أن رائحة الخبز السخن من أروع ما يمكن، فهذا المزيج من العجين والخميرة والمكونات الطيبة متعارف عليه من قديم الزمان، ومن الجدير بالذكر أن صنع المخبوزات يضيف الكثير من الدفئ والحب في المنزل، وينعش ذاكرتنا برائحة الأجداد.

المكونات المطلوبة لعمل العجين

كيلو من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من اللبن البودر الجاف.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من البيكنج بورد.

ربع من الزيت.

2 كوب من الماء الدافئ.

مكعبين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة تحضير عجينة كل المخبوزات