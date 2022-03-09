نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة كل المخبوزات بعد خبرة السنين مش حتبطلي تعمليها تنفع لكل حاجة في المقال التالي
عجينة كل المخبوزات التي تصلح لكل شئ، لن تتوقفي عن عملها واستخدامها دائما في عمل أشهى المخبوزات، فمن المعروف دائما أن هناك خلطة سرية واحدة ناجحة لكل شئ، لذلك أحضرنا لكي هذه الطريقة الرهيبة للعجينة المناسبة لأشهي يبتزا وفطائر، كما أنها مناسبة لعمل الحواوشي ومخبوزات الجبن، فقط عليكي معرفتها والتعود على مكوناتها البسيطة وسر الخلطة كما سنوضحها هنا في المقال.
عجينة كل المخبوزات
يرجع الطعم الشهي للمخبوزات بالطبع للحشوة أو مكونات البيتزات مثلا، ولكن للعجين السر الأكبر في تعزيز المذاق، ولا يستطيع أي أحد أن ينكر أن رائحة الخبز السخن من أروع ما يمكن، فهذا المزيج من العجين والخميرة والمكونات الطيبة متعارف عليه من قديم الزمان، ومن الجدير بالذكر أن صنع المخبوزات يضيف الكثير من الدفئ والحب في المنزل، وينعش ذاكرتنا برائحة الأجداد.
المكونات المطلوبة لعمل العجين
- كيلو من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من اللبن البودر الجاف.
- ملعقتين كبيرتين من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة من البيكنج بورد.
- ربع من الزيت.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- مكعبين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة تحضير عجينة كل المخبوزات
- يفضل نخل الدقيق في البداية لإدخال الهواء في مسامه.
- في العجان أو بيدك ضعي الدقيق الأبيض في إناء كبير، قومي بإضافة الملح و البيكنج بودر والخميرة والسكر واللبن الجاف، وكل المكونات الجافة معا.
- قومي بخلط المكونات الجافة معا.
- يمكنك الآن إضافة ربع كوب الزيت، ثم إضافة الماء الدافئ بالتدريج قد لا تحتاجين إلى كل كمية الماء، حسب نوع الدقيق المستخدم.
- مع استمرار العجن لمدة أقصاها خمس دقائق، ستجدين ستجدين أن العجين اصبح قطعة واحدة لا تلتصق بإناء العجن.
- وأخيرا المكون السري لهذه العجينة وهو مكعبين الزبدة، بعد تماسك العجين فقط كل ما عليك هو خلط الزبدة مع العجين، لتكسبها اللمعان والطراوة والطعم الذي لا يقاوم.
- تترك العجين في مكان دافئ، في إناء تمع دهنه بالزيت، ويغطي وجع العجين أيضا بالقليل من الزيت، واتركيها لتتخمر ويتضاعف حجمها.
- يفضل ترك العجينة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة وتقل المدة إذا كان المكان دافئ، ويمكنك تسريع عملية التخمير عن طريق تشغيل فرن البوتاجاز وتسخينه قليلا تم إطفاؤه، ووضع العجين في فرن البوتاجاز المطفأ ليكون دافئ وبذلك تكون عملية التخمير أسرع.