وصفة علاج الأنيميا الحادة وفقر الدم بدون دواء ترفع خزان الحديد وفيتامين ب١٢

يعاني الكثير من الأشخاص من فقر الدم والأنيميا ويكون السبب هو نقص نسبة الحديد في الجسم، أو تناول الأطعمة التي تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء والبيضاء، والإصابة بفقر الدم، فيؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب المستمر، والدوخة، والخمول وضعف النشاط في الجسم، فنقدم لك عزيزي القارئ أعظم وأسهل وصفات تساهم في علاج فقر الدم كما أنه تزيد الطاقة والنشاط في الجسم.

علاج فقر الدم

هناك العديد من الوصفات التي تساهم في علاج فقر الدم، وزيادة نسبة الحديد في الجسم، وإعادة النشاط والحيوية للجسم، ومن هذه الوصفات المهمة هو فيتامين سي، هذا الفيتامين إذا حرصت على تناول الأطعمة التي تحتوي عليه بعد كل وجبة، فإنه يزيد من نسبة الحديد في الجسم، ويساهم في علاج الأنيميا، فإنه بسبب نقص الحديد يؤدي إلى ضعف المناعة، ومعروف أن فيتامين سي يعمل على تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض، وفيتامين سي موجود في العديد من الخضروات والفواكه، ويفضل تناوله بعد وجبة الغذاء خاصةً لاحتوائه على الدجاج واللحوم، والتي تحتوي على نسب عالية من الحديد، فتناول فيتامين سي بعد تناول طعام يحتوي على الحديد فإنه يساعد على امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي يساهم في زيادته وعلاج فقر الدم وإعادة الحيوية والنشاط للجسم.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي

من أهم الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي هو:

البرتقال.

اليوسفي.

الفراولة.

الطماطم.

وغيرها من الفواكه والخضروات.

ومن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الحديد:

الباذنجان.

كبده الدجاج واللحمة.

العسل الأسود.

التفاح.

السبانخ.

الدجاج.

الزنجبيل.

وصفة لزيادة الحديد في الجسم

المكونات:

½ ثمرة من التفاح.

1 ثمرة من الكيوي.

1 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

طريقة تحضير:

نقوم بخلط الكيوي والتفاح في الخلاطـ، ثم نضعهم في طبق.

نضيف بعد ذلك العسل الأبيض والزنجبيل المبشور ونقلب المكونات مع بعضها.

يفضل تناوله في وجبة الإفطار أو العشاء يوميًا.

عادة لا يشتكي الأطفال من الصداع الشديد ولكن إذا كان طفلك يعاني من هذا فهذا مؤشر قوي على إصابته بفقر الدم لأن خلايا الدم الحمراء السليمة هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة وفي حالة فقر الدم لا تستطيع هذه الخلايا فعل ذلك الدماغ لذلك هناك كمية أقل من الأكسجين مما قد يؤدي إلى تضخم الشرايين حول هذه المنطقة مما يسبب الصداع.