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عمر شويل - جدة أسرار عمل القطايف بإحتراف مع أحلى الحشوات وكوني مستعدة لرمضان - ثقفني
أسرار عمل القطايف بنجاح سنعرضها لكم في هذا المقال بالتفصيل، لتكوني مستعدة لشهر رمضان الكريم، حيث أن القطايف من المعجنات السهلة والبسيطة المكونات، ولكن لها بعض الأسرار التي تساعد على نجاحها، والأهم عدم تعرضها للحرق أو الالتصاق، وأيضا لا غنى عنها في الحلويات الرمضانية، واستخدامها في الأفكار المختلفة سواء في الحلويات أو المقبلات الحادقة وأحيانا الميني بيتزا.
المكونات المطلوبة لعمل القطايف
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من السميد المخصص لعمل البسبوسة.
- ربع كوب من السكر.
- رشه مله.
- ملعقة من البيكنج بورد.
- 2 كوب من الماء.
طريقة عمل القطايف
- في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الدقيق الأبيض والسميد.
- بعد ذلك نضيف السكر ونصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم رشة الملح كل هذه المكونات الجافة في الخلاط.
- في الخطوة التالية نقوم بإضافة كوبين من الماء، ونقوم بتشغيل الخلاط أو من الممكن خلطها بالمضرب السلك حتى يتمازج الخليط فقط.
- يجب أن يكون الخليط سائل إذا كان مائل إلي السماكة علكيي بإضافة القليل من الماء فقط.
- للتسوية فقط ضعي طاسة مضادة للالتصاق على النار لتسخن جدا، ثم قومي بسكب العجينة، وعند سكب العجين قومي بخفض النار لتجنب حرق القطايف.
- لكل الحرية في التحكم في حجمها حسب الرغبة، فقط عند روئية فتحات في عجين في القطائف قومي برفعها من على النار.
حشوات القطايف
- حشوة المكسرات حيث يتم حشوة القطايف بالمكسرات المختلفة وجوز الهند، بعد ذلك يتم غلقها جيدا عن طريق الضغط على الأطراف، وقليها في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي، وتغمس في العسل بعد ذلك.
- حشوة الكريمة أو النوتيلا وهنا يتم قلي القطايف في الزيت أولا، فقط علينا تشكيل القطايف على شكل قرطاس، ثم نسقطها في الزين للتحمير، و نخرجها لتغمس في العسل بعد ذلك تترك لتبرد، ثم نقوم بحشوها بالكريمة وغمسها في المكسرات، أو حشوها بالشكولاته.
- حشوة الجبن وهي بسيطة جدا يتم حشو القطائف بالجبن الموتزاريلا أو النوع المفضل من الجبن، وغلقها على شكل نصف دائرة بإحكام، ثم نقوم بتحميرها قليلا حتى تذوب الجبن، أو فقط تسخينها في الفرن.
- يمكننا معاملة القطائف كالميني بيتزا، حيث مقوم بدهن القليل من معجون الطماطم ووضع الزيتون والبسطرمة والجبن الموتزاريلا، و إدخالها الفرن، لتحصلي على ميني يبتزا شهية للعشاء أو للسحور في رمضان.