أسرار عمل القطايف بإحتراف مع أحلى الحشوات وكوني مستعدة لرمضان

أسرار عمل القطايف بنجاح سنعرضها لكم في هذا المقال بالتفصيل، لتكوني مستعدة لشهر رمضان الكريم، حيث أن القطايف من المعجنات السهلة والبسيطة المكونات، ولكن لها بعض الأسرار التي تساعد على نجاحها، والأهم عدم تعرضها للحرق أو الالتصاق، وأيضا لا غنى عنها في الحلويات الرمضانية، واستخدامها في الأفكار المختلفة سواء في الحلويات أو المقبلات الحادقة وأحيانا الميني بيتزا.

المكونات المطلوبة لعمل القطايف

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السميد المخصص لعمل البسبوسة.

ربع كوب من السكر.

رشه مله.

ملعقة من البيكنج بورد.

2 كوب من الماء.

طريقة عمل القطايف

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الدقيق الأبيض والسميد. بعد ذلك نضيف السكر ونصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم رشة الملح كل هذه المكونات الجافة في الخلاط. في الخطوة التالية نقوم بإضافة كوبين من الماء، ونقوم بتشغيل الخلاط أو من الممكن خلطها بالمضرب السلك حتى يتمازج الخليط فقط. يجب أن يكون الخليط سائل إذا كان مائل إلي السماكة علكيي بإضافة القليل من الماء فقط. للتسوية فقط ضعي طاسة مضادة للالتصاق على النار لتسخن جدا، ثم قومي بسكب العجينة، وعند سكب العجين قومي بخفض النار لتجنب حرق القطايف. لكل الحرية في التحكم في حجمها حسب الرغبة، فقط عند روئية فتحات في عجين في القطائف قومي برفعها من على النار.

حشوات القطايف