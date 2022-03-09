كريم التفتيح المعجزة لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والتصبغات والبقع الغامقة من أول أستخدام

تعتبر زبدة الشيا نوع من أنواع المواد أو الأعشاب الطبيعية التي تكون متوافرة في كل الأسواق أو المحلات وأنها تباع بأسعار مناسبة ولا تكون بسعر عالي، فقد تكون زبدة الشيا مهمة جدا في حياة كل إنسان وعادة يتم إستخدام زبدة الشيا في العديد من أنواع مستحضرات التجميل التي تختص بعناية الشعر أو الجسم أو الوجه،ن لذلك هي من الأعشاب الضرورية في حياة كل فتاة فيقومون بإستخدامها دائما في الكثير من الخلطات الطبيعية فقد توجد بعض المشكلات التي تتعلق بالبشرة، ومن ضمن هذه المشكلات هي وجود التجاعيد والهالات السوداء وأيضاً الرؤوس السوداء.

وكذلك الخطوط الرفيعة ويوجد غير ذلك العديد فكل هذه المشاكل يتم حلها بإستخدام بعض الكريمات أو الوصفات الطبيعية، ولكن عندما نستخدم الكريمات لابد من تجنب إستعمال أي نوع كريم يحتوي على مواد كيميائية، بل يمكننا أن نستخدم أنواع الكريمات أو المنتجات التي تحتوي على زبدة الشيا بالإضافة إلى عدد من المواد الطبيعية المفيدة والتي تعالج مشاكل البشرة، حيث أن زبدة الشيا لها دور كبير جدا في التخلص من التجاعيد والهالات السوداء بشكل طبيعي وبدون ترك أي آثار سلبية عليه، وبجانب كل هذا فكريم زبدة الشيا يساعد على تفتيح البشرة السمراء ويعطيها النضارة ويجعلها مشرقة.

مكونات كريم زبدة الشيا لتبييض الوجه

خمس ملاعق كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ربع كوب كبير من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل كريم زبدة الشيا لتبييض الوجه