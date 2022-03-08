نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز عجينة البيتزا بالشوفان الهشة بنصف كوب من دقيق الشوفان في المقال التالي
عجينة البيتزا بالشوفان تعد هذه الطريقة من أكثر الأنواع اقبالاً ويعشقها معظم الناس وخاصة من يريدون فقدان الوزن، لأن مكون الشوفان يلعب دور كبير في التخسيس بالاضافة إلى القيمة الصحية له حيث يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة لذلك يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، ويمد الجسم بالطاقة وخاصة عند تناوله مع الحليب في الصباح، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل عجينة البيتزا بالشوفان وطريقة تحضيرها بمجموعة من الخطوات السهلة.
مكونات عمل عجينة البيتزا بالشوفان
تعتبر عجينة البيتزا بالشوفان من المعجنات الهشة جداً وصحية في نفس الوقت فهيا بنا نتعرف على مكوناتها وهي كما يلي:-
- نصف كوب من دقيق الشوفان.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ٢ كوب من دقيق القمح.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ريحان حسب الرغبة.
- كوب من الماء.
مكونات الصلصة
- حبة صغيرة من البصل مفرومة.
- ربع ملعقة صغيرة من الريحان.
- ٣ حبات من الطماطم المقطعة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير العجينة
سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة تحضير عجينة الشوفان الطرية وهي كما يلي:-
- نضع في وعاء العجن دقيق الشوفان ودقيق القمح ونضيف أيضاً البيكنج بودر والملح ثم نخلط المكونات مع بعض.
- بعد ذلك نضع على الخليط السابق الزيت والماء ونعجن جميع المكونات معاً حتى نحصل على عجينة طرية غير ملتصقة باليد.
- ثم نفرد العجينة في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونتركها جانباً قليلاً.
- نحضر مقلاة بها قليل من الزيت ونضعها على النار ثم نقلب بها البصل حتى يذبل ويحمر.
- نضيف الطماطم المقطع على البصل ثم نقلب لمدة دقيقتين ونضع بعد ذلك الملح والريحان.
- نترك الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة قليلة ثم نرفع الإناء من على النار.
- بعد ذلك نسكب الصلصة على وجه العجينة ونوزعها في جميع الجوانب ثم نرش عليها قليل من الريحان والملح والجبنة الموتزاريلا.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.