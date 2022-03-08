طريقة تجهيز عجينة البيتزا بالشوفان الهشة بنصف كوب من دقيق الشوفان

عجينة البيتزا بالشوفان تعد هذه الطريقة من أكثر الأنواع اقبالاً ويعشقها معظم الناس وخاصة من يريدون فقدان الوزن، لأن مكون الشوفان يلعب دور كبير في التخسيس بالاضافة إلى القيمة الصحية له حيث يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة لذلك يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، ويمد الجسم بالطاقة وخاصة عند تناوله مع الحليب في الصباح، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل عجينة البيتزا بالشوفان وطريقة تحضيرها بمجموعة من الخطوات السهلة.

مكونات عمل عجينة البيتزا بالشوفان

تعتبر عجينة البيتزا بالشوفان من المعجنات الهشة جداً وصحية في نفس الوقت فهيا بنا نتعرف على مكوناتها وهي كما يلي:-

نصف كوب من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من دقيق القمح.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ريحان حسب الرغبة.

كوب من الماء.

مكونات الصلصة

حبة صغيرة من البصل مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الريحان.

٣ حبات من الطماطم المقطعة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير العجينة

سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة تحضير عجينة الشوفان الطرية وهي كما يلي:-