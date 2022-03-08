معجزة كريم قشور الموز لتفتيح وتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع والتصبغات نهائياً

تستخدم قشور الموز في الخلطات الخاصة بالعناية بالبشرة وجعلها بيضاء خالية من البقع الداكنة لاحتوائها على مضادات أكسدة طبيعية ونسبة عالية من الفيتامينات، وهذا الكريم هو الحل للتخلص من الاسمرار التي يوجد في بعض الأماكن بالجسم واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة فتابعونا.

كريم قشور الموز لتفتيح البشرة

المكونات:

كمية مناسبة من قشور الموز.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

في الخلاط الكهربائي نضع قشور الموز المجففة ونضيف إليها الزبادي مع عصير الليمون وماء الورد ونخفق المكونات حتى تتجانس. عندما يصبح الخليط ناعم نضع النشا ونقلب مرة أخرى ثم ندهن البشرة بهذا الكريم ويترك لمدة 3 ساعات ويغسل بالماء الفاتر. تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء ومشرقة خالية من البقع الداكنة والتصبغات.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

الموز والحليب:

المكونات:

حبة بطاطس مسلوقة.

3 حبات موز.

كوب من الحليب.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد تقشير الموز نحتفظ بالقشور من خلال وضع عصير الليمون عليها ثم يوضع في الخلاط الكهربائي مع البطاطس المسلوقة والحليب.

نخلط المكونات جيدا حتى يصبح القوام ناعم بعد ذلك يوضع على البشرة مع التدليك ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة ثم جميع هذه المكونات تساعد في الحصول على بشرة بيضاء ونقية.

2. الشوفان والزبادي:

المكونات:

علبة زبادي طازجة.

ملعقة من العسل.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة ونخلط بها جميع المكوانت السابقة ونقلب حتى يصبح القوام متجانس ثم توضع على البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة.

ثم تشطف بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة يوميا ولمدة أسبوع للحصول على وجه أبيض.

3. جل الصبار:

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: