وصفة الجزر الجبارة لنمو الشعر بسرعة رهيبة 5 سم في أسبوع وملئ الفراغات وتنعيمه كالحرير وزيادة لمعانه

الجزر لنمو الشعر بسرعة رهيبة، حيث يتصدر الجزر قائمة الخضروات المفيدة للبشرة والتي بها فيتامينات وأملاح معدنية تخدم صحة وجمال البشرة، كما يحتوي الجزر على العديد من الفوائد للشعر لاحتوائها على العناصر الغذائية الهامة التي تعزز نمو الشعر وتغذية، حيث تحارب التكسر وتقوي خصيلات الشعر وتمنع تساقطه، لذلك نوفر لكم من خلال موقعنا بعض الخلطات للجزر لتطويل الشعر.

الجزر لنمو الشعر بسرعة رهيبة

يعد الجزر مصدر جيد كمضاد للأكسدة الذي يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين ب6 وفيتامين سي وهاء وأ، بالإضافة للصوديوم وحمض الفوليك والكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك، وتوجد فوائد كثيرة للجزر في تقوية الشعر، كما يعمل على زيادة كثافة الشعر ومنع تساقطه ويجعله أكثر لمعاناً ويزيده بالفيتامينات اللازمة، وكذلك يمنع الجزر ظهور الشيب المبكر من خلال تحسين التغذية الدموية لفروة الرأس، وينشط الخلايا الجديدة ويوفر الرطوبة المطلوبة لفروة الرأس.

خلطة الجزر واللبن للشعر الجاف

أولاً نغلى نصف كوب من اللبن كامل الدسم في وعاء صغير.

وبعدها نقوم ببشر ثمرة من الجزر في الخلاط حتى تصبح كالمعجون ونضيفها على اللبن الدافئ.

كما نقوم بفرد الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر ونكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

طريقة عمل زيت الجزر لتطويل الشعر

يعتبر زيت الجزر من أفضل الزيوت لمنع تساقط الشعر، من خلال استخدامه كحمام زيت مرتين كل أسبوع، ويمكن تحضير زيت الجزر من خلال الخطوات التاليــة:

في البداية لابد من تقشير جزرة كبيرة الحجم وبشرها.

كما نقوم بوضعها على النار في وعاء عميق وعلى نار متوسطة.

ونضيف إليها زيت السمسم وأي نوع من أنواع الزيوت المفيدة كزيت الزيتون وجوز الهند بكمية تناسب مجروش الجزر.

ونقوم بتغطية الإناء حتى يصل لدرجة الغليان الزيت مع الجزر.

وبعد مرور 10 دقائق يصبح لون الجزر باهت ولون الزيت داكن.

نصفي الزيت في إناء مفتوح ونتركه يبرد تماماً ونقوم بصبه في زجاجة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

الجزر وجل الصبار لزيادة كثافة ولمعان الشعر