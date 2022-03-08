خلطتي السحرية ضعيها علي الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت

الباذنجان المقلي من الأكلات المحبوبة والمفضلة من قبل العديد من الأشخاص ومن الممكن أن يتم تحضير هذا النوع من الوصفات البسيطة بأقل وقت ممكن، ومن خلال اتباع خطوات بسيطة يكون من السهل التحضير للباذنجان المقلي، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتحدث عن الطريقة الصحية والتي من الممكن أن تقوم بها كل ربة منزل للحصول على الوصفة المتميزة، والتي تكون صحية تماما من دون أي استعمال للزيوت التي تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، وفيما يلي مكونات تنكيه الباذنجان، وتزيد من مذاقه الجيد، وكذلك أهم المعلومات عن طريقة التسوية الصحيحة لهذا النوع من الخضار المميز والمحضر بطريقة صحية وبسيطة.

مكونات قلي الباذنجان بدون زيوت

الباذنجان المحضر عن طريق القلي من الممكن أن يتم تحضيره من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات لها القدرة على أن تكسب الباذنجان المزيد من النكهة المميزة، ولكن من دون أي إضافة لأي مقدار من الزيوت، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات الخاصة بتحضير الباذنجان المقلي، من الممكن أن يتم عمل تلك الوصفة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات من أهمها ما يلي:

شرائح من الباذنجان.

توابل مشكلة.

ملح وفلفل.

فصين من الثوم مهروسين.

القليل من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

رشة من البابريكا.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيوت

وصفة الباذنجان من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الآتي من تلك الخطوات القادمة، والتي من الممكن أن تيسر من خطوات التحضير للوصفة: