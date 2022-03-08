أقوى الوصفات الطبيعية لتلميع وتبييض الأسنان في أقل من 5 دقائق بطرق مجربة ومضمونة 100%

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عمر شويل - جدة أقوى الوصفات الطبيعية لتلميع وتبييض الأسنان، يعاني الكثير من اصفرار الأسنان مما يضعهم في مواقف محرجة معظم الأوقات، وخاصاً في المناسبات التي بها تجمع عائلي كبير وحضور الأهل والأصدقاء، وتوجد العديد من الطرق الطبية لتبييض الأسنان مثل الليزر، كما توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة الاصفرار وتجعل الأسنان أكثر بياضاً ولمعاناً، وإليكم بعض هذه الوصفات نستعرضها لكم الآن.

أقوى الوصفات الطبيعية لتلميع وتبييض الأسنان

يعتبر زيت الزيتون من أكثر الطرق الفعالة والبسيطة لتبييض الأسنان، ويستخدم على الأسنان من خلال وضع بعض القطرات منه على قطنة نظيفة وفرك الأسنان بها، مما يجعلها أكثر نظافة وبياض ويعزز من صحتها ويقويها ويحميها من التعرض للنزيف.

وصفة الفحم لتبييض الأسنان

والفحم من أكثر العناصر الفعالة الذي يقضي على البقع الصفراء على الأسنان، ويعمل على تبييض الأسنان من خلال استخدامه كما يلـــــــــــي:

أولاً نحضر فرشاة الأسنان ونرطبها بالقليل من الماء.

ثانياً نضع عليها مسحوق الفحم ونقوم بتفريش الأسنان به جيداً من خلال تحريك الفرشاة بحركات من الأعلى إلى الأسفل.

كما تستمر عملية تفريش الأسنان لمدة خمسة دقائق ثم نقوم بمضمضة الأسنان بالماء.

ونقوم بتكرار هذه الوصفة لمدة خمسة أيام للحصول على نتائج فعالة لتبييض الأسنان.

تبييض الأسنان في يوم واحد

وكذلك توجد بعض الطرق للتخلص من اصفرار الأسنان في يوم واحد، منها استخدام الليزر الطبي أو بعض الوصفات الفعالة مثل العسل والزنجبيل التي لها نتيجة مبهرة في تبييض الأسنان في نفس اليوم، وهذه هي خطوات استخدامها:

نقوم بترطيب فرشاة الأسنان بالمياه ونضع عليها القليل من مسحوق الزنجبيل وبعض قطرات العسل.

كما نقوم بفرك الأسنان بهذا الخليط جيداً لمدة 2 دقيقة.

بينما نقوم بغسل الأسنان بالماء جيداً وتلاحظين الفرق من أول مرة.

بيكربونات الصوديوم للقضاء على اصفرار الأسنان

يعد بيكربونات الصوديوم من الطرق السريعة لتنظيف الأسنان وجعلها أكثر بياضاً، وذلك من خلال استخدامه كما يلــــــي: