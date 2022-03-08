قناع القهوة والنشا ستبدين في 18 حتى لو عمرك 60 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب

ماسك القهوة والنشا من أفضل الماسكات التي لها فاعلية كبيرة في إخفاء عيوب البشرة والتجاعيد؛ حيث أن الكثير من الفتيات يبحثن عن أفضل الطرق لتفتيح البشرة، وذلك لأن طرق التفتيح التقليدية باستخدام الكريمات ما هي إلا تفتيح مؤقت، وقد يترك أثر سلبي على البشرة مع الاستخدام على المدى المتكرر، وبعض من الفتيات تتجه إلى الوصفات الطبيعية حيث أن الوصفات الطبيعية ليس مضرة للبشرة، واليوم من خلال مقالنا هذا نتعرف على الماسك المميز.

طريقة عمل ماسك القهوة والنشا

الكثير من النساء يبحثن على أفضل المكونات والوصفات التي تظهر طلة سينمائية وتجعلها أصغر ما هي عليه، والآن من خلال بعض المكونات البسيطة يمكنك الحصول على ماسك القهوة والنشا الطبيعي الذي تتمثل مكوناته في الآتي:

ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة.

ملعقة ونصف صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

تحضير قناع القهوة



من خلال الخطوات التي نعرضها لكم الآن يمكنك عمل ماسك القهوة والنشا في وقت قليل وبمكونات بسيطة جدا ولا تستغرق وقت في تحضيرها، بالإضافة إلى ذلك أنها ليست مكلفة ومتوفرة في كثير من المنازل، وهي كما يلي:

يتم تحضير القهوة بالطريقة التقليدية المعتاد عليها ولكن بدون سكر، ونتركها تبرد لمدة خمس دقائق بعد ان تغلي.

بعد ذلك يتم إضافة النشا وماء الورد وزيت الزيتون، ثم نضع الماسك على البشرة، ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

يمكنك عمل الماسك بدون غلي القهوة بوضع جميع المكونات وتقليبهم جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

ملحوظة: للحصول على بشرة جذابة وخالية من البثور والحبوب عليك الاعتناء بها يوميا بتنظيف البشرة يوميا، وإزالة آثار المكياج قبل النوم مع الترطيب اليومي من خلال مسح البشرة يوميا بماء الورد.