نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من الخميرة حضري ماسك الخميرة الرهيب لتفتيح وشد التجاعيد وتنظيف البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك الخميرة ، تعتبر من الماسكات التي تعمل على تقشير الجلد الميت في البشرة، وتعمل أيضاً على التخلص من الحبوب، وتساعد على تنظيف البشرة من البثور السوداء وشوائب الوجه، وتعمل على نفخ الخدود وشد التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، وتحتوي على مواد مفيدة جداً للبشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على خلطات طبيعية وفعالة لشد البشرة وإزالة البثور السوداء والحبوب وتفتيح البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على ماسك الخميرة الرهيب لتفتيح البشرة وتنظيفها وشد التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة في المنزل بكل سهولة.

مكونات ماسك الخميرة

يتكون ماسك الخميرة من بعض المكونات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وشد التجاعيد وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة صغيرة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقدار ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة في المنزل وهي كالآتي:-

تحضير طبق ونضع به الخميرة وزيت الزيتون ثم نضيف الدقيق والعسل والبيض وتقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متماسك. ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة إلي أن يجف، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم وسوف تحصلي على نتائج فعالة.

مقادير قناع الخميرة والليمون

هناك بعض المكونات لعمل قناع الخميرة والليمون الرهيب وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة.

طريقة الاستخدام

هناك بعض الخطوات لعمل قناع الخميرة والليمون لتنظيف وتقشير البشرة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونخلط به الخميرة بعد ذلك الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى يصبح الخليط جاهز. ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه مع التدليك قبل أن يجف. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. ثم نكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع وسوف تحصلي على نتائج مضمونة.

فوائد الخميرة للبشرة

توجد بعض الفوائد التي تمنحها الخميرة للبشرة وهي كالآتي:-