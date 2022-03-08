نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 اكلات رجيم سهلة مناسبة لكل الوجبات المقادير وطريقة الطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتباع نظام غذائي للحصول على جسم رشيق أو الحفاظ عليه يتطلب وصفات دايت. في هذا المقال سنعرض اكلات رجيم سهلة التحضير يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى الجسم المثالي. وجبات الرجيم يمكن تقسيمها بشكلٍ أساسي إلى أطباق رئيسية و مكملات. طبخات المكملات يمكن تناولها في الإفطار أو العشاء وتكون عادةً سلطات أو حساء ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض طريقة عمل 6 من أفضل وجبات الدايت للمهتمين والمقسمة إلي قسمين وجبات أساسية يمكن أن تكون وجبة الغذاء أو العشاء وبعض الوجبات التكميلية ذات الفائدة العالية والتي يمكن تناولها بين الوجبات ونستعرض المقادير المطلوبة وطريقة تحضير الوجات بكل سهولة في المنزل.

اكلات رجيم سهلة للوجبات الرئيسية:

اللحم المشوي مع الخضار السوتيه:

الشواء من أفضل الطرق الصحية في طهي الطعام؛ فهو يُجنب الوجبة مزيداً من السعرات الحرارية التي تأتي من الزيوت أو السمن المستخدم في التحمير كما أنه يحافظ على القيمة الغذائية للحم أكثر من السلق. أما عن الخضار السوتيه، فهو عبارة عن طهي الخضار بالبخار؛ فيحافظ الخضار على فوائده مع خلق طعماً لذيذاً.

المكونات وطريقة التحضير:

شريحة 170 جرام من لحم الفيليه قليل الدسم

ربع كيلو من البطاطس المقطعة شرائح سميكة

4 جزرات مقطعة شرائح طولية

2 بصلة مقطعة لأربع قطع

2 ثمرة كوسة أو أي خضار آخر حسب الرغبة

بهارات ( ملح وفلفل وورق الغار والهيل وزعتر وريحان)

4 فصوص من الثوم

زيت زيتون

اشعلي الفرن على درجة حرارة 160 ثم اتركيه يسخن. ضعي البطاطس في وعاء به قليل من الماء المغلي لمدة 3 دقائق، ثم قومي بتصفيتها. في مقلاه ضعي زيت الزيتون مع الثوم وقليلاً من خليط البهار ثم أضيفي الخضار لمدة 5 دقائق. لاحقاً، ضعي الخضار في مصفاة فوق إناء ماء على النار ليكمل الخضار التسوية على البخار. ضعي اللحم في مقلاه الخضار لمدة 3 دقائق على كل وجه ثم ادخليه الفرن حتى تمام الشواء.

صدور الدجاج بالليمون:

صدور الدجاج هي الجزء الأقل في السعرات الحرارية خاصةً عند نزع الجلد عنها والليمون يساعد على الحرق؛ لذلك فهذه الوصفة واحدة من أفضل اكلات رجيم سهلة.

المكونات وطريقة التحضير:

كيلو من صدور الدجاج المخلية بدون جلد

4 ليمونات كبيرة الحجم مقطعة لشرائح

ريحان و روزماري و زعتر وبقدونس طازج

ملح وفلفل و زيت زيتون و صوص الصويا حسب الرغبة

في وعاء ضعي الدجاج مع زيت الزيتون والبهارات والأعشاب وعصير الليمون ثم اتركيه في الثلاجة طوال الليل. على نار هادئة، ادهني الشواية بزيت الزيتون ثم ضعي الصدور وفوقها شرائح الليمون. اتركيها لمدة 8 دقائق على كل وجه. توضع على البقدونس الطازج وتقدم ساخنة.

السلمون بالحبق والثوم:

تدهن شرائح السلمون بزيت الزيتون والبهار والملح ثم تترك قليلاً. على نار ضعيفة، ضعي في مقلاة قطعة زبدة ثم أضيفي الحبق والثوم والليمون. ضعي شرائح السلمون على وجه ثم اسكبي بالملعقة من الخليط على الوجه الآخر حتى تمام التسوية.

أكلات الرجيم المكملة:

يوجد العديد من السلطات ذات القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ التي يمكن تناولها مع النظام الغذائي. لنتعرف على اكلات رجيم سهلة مكملة.

سلطة الكينوا أو البرغل (الفتوش):

اسلقي الكينوا أو البرغل جيداً، ثم أضيفي إلية الحمص المسلوق والطماطم والخيار والبصل والفلفل المقطع صغيراً جداً. لمزيد من الطعم أضيفي الخل والليمون والبهار.

سلطة التونة بالخضار:

تعد الأسماك من أفضل اكلات رجيم سهلة، لذلك تدخل في الأطباق الرئيسية كالسلمون وفي المكملات كالتونة.

أفرغي 2 علبة تونة في وعاء بعد تصفيتها من الزيت، ثم أضيفي البصل والطماطم والفلفل الرومي المقطع صغيراً. يمكن إضافة الزيتون أو الحمص حسب الرغبة. أضيفي عصير الليمون والخل وقلبي جيداً.

سلطة الفاصوليا الحمراء:

في وعاء، ضعي محتويات علبة من الفاصوليا الحمراء بعد غسلها جيداً مع ربع كيلو من المشروم الطازج المسلوق والحمص والذرة الحلوة. أضيفي للخليط الثوم والبصل البودرة ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة. على الشواية حمصي شرائح التوست الأسمر، وقدمي السلطة باردة.