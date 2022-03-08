أشياء في المنزل ضيفيها على أي شامبو ستجعله يوقف التساقط ويغذيه ويطرى شعرك وينعمه ويفرد أي كسره

تفضل معظم السيدات وخاصة السيدة العربية الشرقية الشعر الطويل الناعم ويحاول الكثير منهم استخدام مواد طبيعية متوافقة عن استخدام مستحضرات التجميل المكلفة والتي تحتوى على مواد كيماوية تساعد في تلف الشعر ويكون لها آثار جانبية على الرغم من فائدتها الكبيرة.

الليمون على الشامبو لتنعيم الشعر

الليمون يحتوى على نسبة كبيرة من الحمضيات التي تساعد في التخلص من البكتريا والفطريات الموجودة بالشعر.

يعمل الليمون على القضاء والتخلص من القشرة الموجودة بفروة الرأس.

عصير الليمون يعمل على امتصاص الزيوت التي تفرزها الفروة الدهنية ويعمل على تنظيم الخلايا الدهنية وتقلل إفراز الدهون.

طريقة التحضير:

يضاف أتنين ملعقة كبيرة من الشامبو إلى نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ويترك بهم الشعر جيدا.

يفضل شامبو مثل غارنييه أو دوف أو شامبو أطفال مثل جونسون لأنه هذه الأنواع خفيفة.

الالوفيرا لتنعيم الشعر



أو جل الصبار كما هو معروف وهو من أهم النباتات في العناية بالبشرة والشعر.

يساعد على نمو الشعر وتطويله وتنعيمه وليس له آثار جانبية على كل أنواع الشعر.

طريقة التحضير: توضع ملعقتين كبيرتين من الشامبو إلى ملعقة من جل الصبار ويقلب حتى يمتزج ويغسل به الشعر.

فرد الشعر بماء الورد

أثبتت الدراسات أن ماء الورد له قدرة فعالة في توازن الشعر لأنه مضاد للالتهابات ويعالج تلف الشعر والتقصف والهيشان والتساقط، طريقة التحضير: يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من الشامبو إلى خمس ملاعق كبيرة من ماء الورد ويكون خليط خفيف ويغسل به الشعر مع الفرك بضعة دقائق قبل الغسل.

عسل النحل إلى الشامبو لتنعيم الشعر

العسل الأبيض أحد أهم المكونات الطبيعية التي تحتوي مضادات أكسدة تحافظ على فروة الرأس ويقضي على الفطريات والبكتريا، طريقة التحضير: يضاف ملعقتين كبيرتين من الشامبو إلى نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ويطبق على الشعر.