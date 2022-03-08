اشربوا كوب منه قبل النوم لنسف دهون البطن وتخسيس الأرداف والكرش

كوب قبل النوم لنسف دهون الكرش هو حلم ولكنه أصبح حقيقية، مما على كل من يعاني من وجود سمنة مفرطة في منطقة البطن يبحثون عن هذا الحل السحري، والذي يتيح لهم إمكانية حرق الدهون أثناء النوم، وهذا الحرق يتم بشكل أمن وبدون حدوث أي مشاكل لأن المشروب يتكون من مكونات طبيعية ولكنها تعمل على حرق الدهون وخاصة التي تكون متجمعة في منطقة البطن.

مشروب طبيعي قبل النوم للتخلص من دهون البطن

تتميز المشروبات المستخدمة من في حرق دهون البطن بأنها تعمل على رفع معدل الحرق داخل الجسم ومنها:

مشروب الزنجبيل بالليمون

يعمل هذا المشروب على تفتيت الدهون داخل البطن بسبب وجود الزنجبيل، كما أن الليمون يساعد الجسم على التخلص من السموم لما له من خصائص مضادة للأكسدة.

طريقة التحضير:

يتم وضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل في كوب من الماء المغلي وبعد ذلك نضيف إليه عصير الليمون، ثم يتم وضع ملعقة صغيرة من الكمون.

يترك المزيج السابق لعدة دقائق، حتى يقوم بعمل منقوع من هذه الأعشاب.

يفضل عدم تحلية هذا المشروب حتى يكون فعال في حرق الدهون ، وعند الرغبة الشديدة في التحلية يمكن النهاية باستخدام عسل النحل.

يتم تناول المشروب في المساء أي قبل الذهاب للنوم مباشرةً، ويمكن تناول هذا المشروب أثناء فترات النهار، كما أنه يفضل أن يتم شربه قبل تناول أي وجبة بنصف ساعة.

مشروب الديتوكس

هو مشروب يحتوي على العديد من الأعشاب الطبيعية والتي لها خصائص في القيام بعملية تسريع من أجل حرق الدهون حول منطقة الخصر.

طريقة التحضير: