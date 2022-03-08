بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 كيلو بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة من الطرق الممتازة، والتي من الممكن أن يتم اتباع طريقتها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة ومن الممكن أن يتم عمل محاشي من الخضار الورقي من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة ومن الممكن أن يتم اللف السريع لورق العنب وورق الكرنب باستعمال أداة المسطرة، والتي تستخدم من خلال بعض الخطوات البسيطة، والتي من الممكن أن تتم من خلال تلك الطريقة المتميزة، والتي من خلالها سيكون إنجاز تلك المهمة المطبخية لتحضير الملفوف من الخضار الورقي.
لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة
لف ورق العنب والكرنب من خلال استعمال المسطرة من الممكن أن يكون هو الطريقة الأسهل، والتي ستيسر على ربة البيت إنجاز عمل محشي الكرنب، ومحشي ورق العنب بمنتهى السهولة ومن خلال الاستعانة بالخطوات الآتية من الممكن أن يتم عمل المحاشي الورقية ومن دون أن يستغرق الأمر من ربة البيت الوقت الطويل، ومن خلال ما يلي نوضح أهم الخطوات السريعة لحشو الورق بمنتهى السهولة.
خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمسطرة
من الممكن أن يتم اللف لورق العنب وورق الكرنب باستعمال المسطرة، ومن خلال الاتباع لما يلي نحصل على الوصفة من المحاشي بمنتهى السرعة:
- الخطوة الأوى تكون من خلال السلق للورق باستعمال الماء المغلي مع الكمون.
- تتم التصفية لكل الورق المتوفر من ورق عنب أو ورق كرنب.
- تقطيع الورق على الفلانشة باستعمال السكين.
- يتم استعمال الخليط من الأرز والصلصة وقطع من الطماطم، مع القليل من التوابل وزيت الزيتون مع البصل والثوم، مع الملح بالكمية المطلوبة.
- بعد أن تقوم ربة المنزل بإعداد وصفة خليط الأرز يتم توزيع الخليط على الورق والبدء في اللف للورق باستعمال المسطرة.
- المسطرة ستساعدك بشكل كبير في إنجاز تحضير وصفة المحاشي الورقية المشكلة وهذا ما يكون بمنتهى السهولة، ومن خلال الالتزام باللف بتلك الطريقة تستطيعي إنجاز لف الورق بمنتهى السهولة وفي أقل وقت مهما بلغت الكمية.
- تعتبر هذه الطريقة مثالية للف الورق بمنتهى السهولة وفي وقت قياسي تكون الوجبة جاهزة على التسوية وتتم مرحلة التسوية.