حضري في المنزل أصابع التمر بالسميد بمكونات سهلة وبسيطة

أصابع التمر بالسميد ، من المخبوزات الشهية اللذيذة التي تعتبر من أكثر المخبوزات التي تقدم بشكل رائع وجميل، فهي عبارة عن أصابع محشية بحشوة التمر ومغطاة بطبقة لذيذة ومقرمشة من السمسم الرائع الذي يعطي لها رائحة جميلة ورائعة، وتعتبر مكونات هذه الوصفة من أسهل ما يكون وبسيطة جداً، ويعتبر هذا النوع من المخبوزات يمكن تقديمه بطرق مختلفة ومتنوعة باستخدام مكونات مختلفة، ومن أكثر المخبوزات المشابهة له أصابع التمر بالسمسم التي يتم تحضيرها باستخدام الدقيق الأبيض فقط، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع التمر بالسميد بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل أصابع التمر بالسميد

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل أصابع التمر بالسميد وهى كما يلى:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق السميد.

نصف كوب سكر ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة محلب مطحون.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب زبدة.

رشة ملح.

ماء فاتر للعجن.

للحشوة

ربع كيلو تمر منزوع النوى.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

للدهن

نصف كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

للتزيين

سمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير أصابع التمر بالسميد بالمنزل باتباع الخطوات الأتية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع السميد والزبدة والزيت ويفرك السميد بالزبدة والزيت جيداً حتى يمتص السميد الزبدة والزيت تماماً. ثم نضع في وعاء آخر الدقيق العادي والملح والبيكنج بودر والمحلب والسكر الناعم ثم نخلط كل المكونات معاً جيداً. بعد ذلك نضع خليط الدقيق العادي علي خليط السميد ثم نفرك جيداً بأصابع اليد حتي يختلطوا تماماً. ثم يضاف الماء تدريجياً ونبدأ بالعجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة، تغطى العجينة بكيس بلاستيك وتترك لترتاح لمدة ربع ساعة حتى يسهل فردها.

طريقة تحضير الحشوة

نحضر عجينة التمر وتعجن مع الزبدة السائحة وماء الورد ونصف ملعقة القرفة ثم تعجن باليد جيداً حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة. ثم تقطع على شكل أصابع صغيرة متساوية في الحجم والطول. نحضر صينية فرن وتبطن بورق الزبدة ونقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة 180درجة مئوية. ثم تقطع العجينة إلي قطع صغيرة وتفرد علي سطح صلب مرشوش بالدقيق، ثم نضع على العجينة إصبع من التمر وتلف على شكل أصابع صغيرة. بعد ذلك نحضر طبق ونضع فيه نصف كوب الحليب مع ملعقتين الحليب البودرة ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً. ثم نحضر طبق آخر ونضع فيه السمسم ثم تغمس الأصابع في طبق الحليب ثم ترفع وتدحرج في السمسم من جميع الجهات. ترص الأصابع في صينية الفرن وتوضع في الفرن الساخن مسبقاً علي الرف الشبكي الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تكتسب اللون الفاتح. تخرج من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم ترص في طبق التقديم. ثم بألف هنا وشفا مع الإفطار في الصباح بجانب الشاي أو الحليب.

فوائد التمر الهامة

يمتلك التمر العديد من الفوائد الهامة سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ