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عمر شويل - جدة بكوب سكر تعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي زي الحلواني خطوة بخطوة - ثقفني
يعتبر البسكوت من أفضل الحلويات التي يتم عملها في المنزل وذلك لأنها تستخدم في الفطار إلى جانب حب الأطفال لها، وتتكون من مكونات مفيدة جدا مثل الحليب والبيض مما يمد أجسام أطفالنا بالبروتينات والكلسيوم وسوف نوضح طريقة عمل بسكويت الشاي من خلال هذا المقال..
طريقة عمل بسكويت
عندما نقوم بعمل بسكويت الشاي فأنه يتكون من مكونات بسيطة جدا يمكن أن توجد في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- كوب سكر بودرة.
- ٣ كوب دقيق.
- كوب حليب.
- فانيليا.
- بكينج بودر.
- نصف كوب زيت.
- بيضة.
- معلقة صغيرة أو رشة ملح.
طريقة تحضير بسكويت الشاي
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل البسكويت نتعرف الآن على طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية..
- حيث أنه لا بد أن نقوم بخفق الزيت مع السكر جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- وتكون الخطوة التالية نضع بعد ذلك البيضة والفانيليا ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.
- ولا بد أن نضيف الحليب ونستمر في الخفق.
- نحضر المكونات الجافة حيث ننخل الدقيق مع بكينج بودر مع الملح ونضع المكونات الجافة على السائلة بالتدريج ونخلطهم جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة القوام.
- نقوم بتشكيل البسكويت على حسب الشكل الذي نريد ويمكن أن يكون بواسطة كيس الحلواني أو بالمكينة خاصة بالبسكويت.
تدهن الصينية بواسطة الفرشاة بالزبدة أو السمنة نضع البسكوت بها ويجب أن يكون متباعد.
- تسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بوضع البسكويت بها.
- وفيما بعد نتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يأخذ لون ذهبي.
- والخطوة التالية هي أن نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد ثم نقوم بوضعه في أطباق مسطحة وتقديمه مع الشاي في الفطار وبالهناء والشفاء.