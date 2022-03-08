بكوب سكر تعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي زي الحلواني خطوة بخطوة

يعتبر البسكوت من أفضل الحلويات التي يتم عملها في المنزل وذلك لأنها تستخدم في الفطار إلى جانب حب الأطفال لها، وتتكون من مكونات مفيدة جدا مثل الحليب والبيض مما يمد أجسام أطفالنا بالبروتينات والكلسيوم وسوف نوضح طريقة عمل بسكويت الشاي من خلال هذا المقال..

طريقة عمل بسكويت

عندما نقوم بعمل بسكويت الشاي فأنه يتكون من مكونات بسيطة جدا يمكن أن توجد في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

كوب سكر بودرة.

٣ كوب دقيق.

كوب حليب.

فانيليا.

بكينج بودر.

نصف كوب زيت.

بيضة.

معلقة صغيرة أو رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت الشاي

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل البسكويت نتعرف الآن على طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية..