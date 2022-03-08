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عمر شويل - جدة طريقة عمل طبق شوربة الخضار الأصلية بلسان العصفور لذيذة وشهية - ثقفني
من أفضل أطباق الشوربة التى تكون مفيدة وغذائية للجسم هى شوربة الخضار لأنها تحتوي على عناصر كثيرة مفيدة للجسم لأنها تكون عبارة عن مزيج من الخضراوات المفيدة للجسم ويمكن عملها فى أي وقت وبخطوات سهلة وسريعة التحضير لأنها لا تأخذ وقت فى التحضير وسوف نقوم بذكر طرق مختلفة لتحضير شوربة الخضار فى وقت قصير.
مكونات عمل شوربة الخضار الأصلية:
- 1 كوب فاصوليا خضراء.
- 1 كوب بسلة.
- 1 ثمرة بطاطس مقطعه مكعبات.
- 1 ثمرة جزر كبيرة مقطعة مكعبات صغيره.
- 4 ثمرات كوسا شرائح.
- 2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.
- 1 ثمرة بصل مفرومة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 1 ملعقة توابل.
- 1 ملعقة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- شوربة دجاج وإذا لم يوجد نضيف مكعبات مرق.
- 2 ملعقة زيت زيتون.
- ملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار حلة لتحضير شوربة الخضار، ونضع بها زيت زيتون وثم نقوم بإضافة البصل ونقلبه فى الزيت وبعد ذلك نضع الثوم ونقلبه مع بعضهم ولكن يجب ألا يتحمر الثوم.
- بعد تقليبهم نقوم بإضافة قطع البطاطس والجزر ونقلبهم مع البصل والثوم.
- نضيف عليهم الفاصوليا والبازلاء والكوسة والطماطم ونقلب كل المكونات مع بعضهم ونتركهم على النار لمدة سبع دقائق ويقلب من وقت لآخر.
- بعد ذلك يتبل بإضافة التوابل والملح والفلفل والكمون ويقلب مع بعضهم وثم نضيف الشوربة إذا كان يوجد وإذا كان لا يوجد نضع ماء ومكعب من المرق.
- ويقلب كل المكونات مع بعضهم ونخفض النار على الشوربة لمدة ربع ساعة حتى تستوي جيداً وبعد ذلك تغرف وتقدم.
مكونات عمل شوربة الخضار بلسان عصفور:
- 1 كوب البازلاء.
- 1 كوب فاصوليا خضراء.
- 4 ثمرات كوسا مقطعة.
- 1 ثمرة بطاطس مكعبات.
- 2 ثمرة طماطم مكعبات متوسطة.
- 1 ثمرة بصل مفروم.
- 1 ثمرة جزر.
- 1 فص ثوم مهروس.
- 2 ملعقة زيت زيتون.
- 100 جرام لسان عصفور.
- 1 ملعقة توابل.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملح.
- شوربة دجاج أو مكعبات مرق.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء لتحضير الشوربة ونقوم بوضع فيه الزيت والبصل ونقلب البصل حتى يذبل وثم نضع عليه لسان عصفور ونقلبه حتى يكون لونه ذهبي.
- وثم نضع الثوم على لسان العصفور ويقلب مع بعضهم ونضيف عليهم جميع الخضروات التي تم تقطيعها ونقلبهم مع بعضهم، وبعد ذلك نضيف التوابل والفلفل الأسود والملح والكمون ونقلبهم على النار قليلا ثم نقوم بوضع الشوربة أو الماء ومكعبات الدجاج، ونقلبهم ونتركه حتى يستوي الخضروات.
- ويترك على النار لمدة لا تقل عن ربع ساعة وبعد ذلك نزيلها من على النار وتقدم وهى ساخنة.