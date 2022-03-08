خطوات عمل برياني الدجاج بالطريقة الهندية الأصلية ألذ طعم وأسهل تحضير

البرياني هو من أطباق الدجاج الهندية الأصلية التي اشتهرت بها الهند وأفغانستان وبنجلاديش فهو يكون عبارة عن طبقات من الأرز والبصل المحمر والدجاج، فهو شهي جدا ولذيذ لذلك سوف نوضح لكم مكونات عمله وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بريان الدجاج

تسعى ربات المنازل إلى عمل كل ما هو جديد لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل برياني الدجاج من خلال النقاط التالية..

مكونات البصل المقلي:

كيلو من البصل المفروم.

كوب من زيت الفول السوداني.

مكونات الدجاج:

نصف كيلو دجاج مقطع.

نصف كوب زبادي.

نصف ملعقة زنجبيل وثوم.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة كركم.

شطه حارة.

مكونات التوابل:

عود قرفة.

حبة هيل أسود.

حبهان أخضر.

فصوص ثوم.

ورقة غار.

فلفل اسود مطحون.

مكونات البريان:

نصف كوب أرز بسمتي.

ملح.

٢ ملعقة زيت زيتون.

كوب كزبرة مفرومة.

ملعقة نعناع مفروم طازج.

ملعقة زعفران مطحون.

كوب ماء ساخن.

ملعقة سمن.

طريقة تحضير البريان

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل البريان سوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية: