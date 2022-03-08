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عمر شويل - جدة خطوات عمل برياني الدجاج بالطريقة الهندية الأصلية ألذ طعم وأسهل تحضير - ثقفني
تسعى ربات المنازل إلى عمل كل ما هو جديد لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل برياني الدجاج من خلال النقاط التالية..
البرياني هو من أطباق الدجاج الهندية الأصلية التي اشتهرت بها الهند وأفغانستان وبنجلاديش فهو يكون عبارة عن طبقات من الأرز والبصل المحمر والدجاج، فهو شهي جدا ولذيذ لذلك سوف نوضح لكم مكونات عمله وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بريان الدجاج
تسعى ربات المنازل إلى عمل كل ما هو جديد لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل برياني الدجاج من خلال النقاط التالية..
مكونات البصل المقلي:
- كيلو من البصل المفروم.
- كوب من زيت الفول السوداني.
مكونات الدجاج:
- نصف كيلو دجاج مقطع.
- نصف كوب زبادي.
- نصف ملعقة زنجبيل وثوم.
- ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
- نصف ملعقة كركم.
- شطه حارة.
مكونات التوابل:
- عود قرفة.
- حبة هيل أسود.
- حبهان أخضر.
- فصوص ثوم.
- ورقة غار.
- فلفل اسود مطحون.
مكونات البريان:
- نصف كوب أرز بسمتي.
- ملح.
- ٢ ملعقة زيت زيتون.
- كوب كزبرة مفرومة.
- ملعقة نعناع مفروم طازج.
- ملعقة زعفران مطحون.
- كوب ماء ساخن.
- ملعقة سمن.
طريقة تحضير البريان
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل البريان سوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية:
- طريقة تحضير البصل: نضع البصل مع الزيت في طاسة لتحميره عندما يصبح لونه ذهبيا نضعه جانبا.
- طريقة تحضير الدجاج مع مكونات التوابل: نحضر الدجاج المقطع ونضع عليه جميع مكونات التوابل بعد طحنها ونضع نصف
- كمية البصل عليه مع الزبادي ونقلب جميع المكونات ونترك الدجاج منقوع جانبا.
- طريقة تحضير البريان: نحضر كوب من الأرز ونشطفه جيدا بالماء وننقعه لمدة ساعة ونحتفظ بباقي كمية الأرز.
- نقوم بوضع الماء على النار مع زيت الزيتون مع الملح وبهارات الأرز ونضع باقي كمية الأرز التي تم الاحتفاظ بها ونتركه حتى ينضج.
- عندما يمتص الأرز الماء ننقله في طاسة مفتوحة لاستكمال سواه.
- طريقة تحضير البريان النهائي: يوضع الدجاج في صينية ويوضع عليها الكزبرة والنعناع وعصير الليمون وباقي كمية البصل المقلي.
- يتم تصفية الأرز المنقوع ويوضع على البصل.
- نقوم بعد ذلك بوضع الأرز المطبوخ وعليها عصير الليمون والزعفران والسمنة.
- يتم تغطيته بورق الألومنيوم ثم توضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونقدمها بعد ذلك وبالهناء والشفاء.