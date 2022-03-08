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عمر شويل - جدة أقوى طريقة لتبييض الوجه والجسم من التصبغات والبقع جربيها ستفاجئي بروعتها في تفتيح البشرة - ثقفني
عندما يأتي فصل الصيف تتعرف البشرة للتلف من أشعة الشمس الحارقة، إلى جانب وجود العرق والأتربة وحدوث التلوث الشديد للبشرة وتراكم الأوساخ عليها لذلك استطعنا أن نجد لكم بعض الوصفات الربانية التي تساعد على تفتيح البشرة والتي نعرضها لكم من خلال هذا المقال.
تفتيح الوجه والجسم
توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي منحاها الله سبحانه وتعالى لنا وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:
- وصفة العسل والزبادي والليمون: هي من الوصفات الطبيعية المذهلة التي تعمل على تهدئة حروق الشمس والتخلص من أوساخ البشرة وتنقيتها، حيث كل ما علينا هو وضع كميات متساوية من العسل والزبادي وعصير الليمون وخلطهم جيدا وتقليبهم ووضعهم على الوجه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسلهم بالماء.
- وصفة الحمص المطحون والكركم والزبادي: تساعد هذه الوصفة في تفتيح الوجه والجسم والتخلص من حروق الشمس، ولتحضيرها نضع ملعقة صغيرة من الكركم والحمص المطحون مع ملعقة كبيرة من الزبادي وخلطهم جيدا ووضعهم على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم غسلها.
- وصفة الزبادي وقشور البرتقال: علينا خلط ملعقة من قشر البرتقال المبشور مع الزبادي ووضعه على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ونغسلها بعد ذلك ونلاحظ مدى فعالية البرتقال في تفتيح البشرة مع الزبادي لاحتوائه على فيتامين سي.
نصائح الاعتناء بالبشرة
- تحتاج في البداية إلى ترطيب البشرة بالمرطبات الطبيعة دائما.
- كما أنه لا بد من تنظيف البشرة بشكل دائم.
- شرب كميات كبيرة من المياه.
- النوم والاستيقاظ مبكرا.
- النوم ما لا يقل عن ٨ ساعات يومية.
- تناول الفواكه دائما.
- تناول الخضروات الطازجة.
- ولا بد من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم استخدامات كيميائيات المضرة للبشرة من مستحضرات التجميل.
- استخدام فوط صحية لتنشيف الوجه والجسم.