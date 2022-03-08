أقوى طريقة لتبييض الوجه والجسم من التصبغات والبقع جربيها ستفاجئي بروعتها في تفتيح البشرة

عندما يأتي فصل الصيف تتعرف البشرة للتلف من أشعة الشمس الحارقة، إلى جانب وجود العرق والأتربة وحدوث التلوث الشديد للبشرة وتراكم الأوساخ عليها لذلك استطعنا أن نجد لكم بعض الوصفات الربانية التي تساعد على تفتيح البشرة والتي نعرضها لكم من خلال هذا المقال.

تفتيح الوجه والجسم

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي منحاها الله سبحانه وتعالى لنا وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

وصفة العسل والزبادي والليمون: هي من الوصفات الطبيعية المذهلة التي تعمل على تهدئة حروق الشمس والتخلص من أوساخ البشرة وتنقيتها، حيث كل ما علينا هو وضع كميات متساوية من العسل والزبادي وعصير الليمون وخلطهم جيدا وتقليبهم ووضعهم على الوجه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسلهم بالماء.

وصفة الحمص المطحون والكركم والزبادي: تساعد هذه الوصفة في تفتيح الوجه والجسم والتخلص من حروق الشمس، ولتحضيرها نضع ملعقة صغيرة من الكركم والحمص المطحون مع ملعقة كبيرة من الزبادي وخلطهم جيدا ووضعهم على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم غسلها.

وصفة الزبادي وقشور البرتقال: علينا خلط ملعقة من قشر البرتقال المبشور مع الزبادي ووضعه على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ونغسلها بعد ذلك ونلاحظ مدى فعالية البرتقال في تفتيح البشرة مع الزبادي لاحتوائه على فيتامين سي.

نصائح الاعتناء بالبشرة