نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الوصفات الطبيعية لتنعيم وفرد الشعر بديل للكراتين الطبيعي من أول مرة استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل اللامع من أحلام كل امرأة لأنه يعزز جمال وجهها ويمنحها الجاذبية التي تتوق إليها،و يعاني الكثير من الأشخاص من الشعر الخشن أو الشعر المتشابك أو تقصف الشعر مما يعطي شعرهم شكلاً غير جذاب ويمنعهم من السيطرة عليه كما يحلو لهم، لذلك سنعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تنعم وترطب شعرهم حسب الحاجة.

وصفة حليب الجوز الهند للشعر ناعم

للحصول على الترطيب المثالي واللمعان حتى لو كان شعرك ناعمًا

نخلط كوب واحد من حليب الجوز الهند مع إصافة ملعقة من عصير الليمون، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات ويضع على فروة الرأس والشعر لمدة نصف ساعة ويغسل يالشامبو والماء الفاتر و هذه الوصفة تعمل على فرد الشعر وعلاج تقصف الشعر

وصفة زيوت الطبيعية الدافيه للشعر

من أبسط الطرق الطبيعية للحصول على شعر ناعم مثل الحرير

تدفئة أي نوع من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو زيت الصبار، ويوضع على الشعر لمدة ربع ساعة ونقوم بتمشيط الشعر وتغطيته بفوطه ساخنة لمدة ربع ساعة ويغسل بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي

وصفة المايونيز لفرد الشعر المجعد

من الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر المجعد ومجربة لعلاج تقصف الشعر

نحضر 2 ملعقة من المايونيز مع إضافة ملعقة شامبو للقشرة، ويضع على الشعر وهو مغسول ويترك لمدة ساعة ويغطي الشعرويغسل بالماء الدافيء ويمكنك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع

وصفة التفاح مع الموز لعلاج الشعر

نقوم بسلق تفاحة ونهرسها مع موزة ونقوم بضربهم في الخلاط الكهربائئ مع إضافة زيت الزيتون ويضع على الشعر لمدة نصف ساعة ويغسل بالشامبو والماء الفاتر، تمنح هذه الوصفة شعر ناعم وكثيف

وصفة الزيوت الطبيعية للشعر ناعم ومفرود

نخلط زيت الخروع مع زيت الزيتون مع زيت جوز الهند ويوضع على الشعر المبلل لمدة نصف ساعة ويغسل بالماء والشامبو ويمكنك تكرار الوصفة مرتين بالاسبوع حتي الحصول على شعر ناعم مثل الحرير

وصفة زيت الزيتون مع الزبادي

نخلط زيت زيتون مع ملعقتين زيادي وملعقة من العسل الأبيض ويوضع الشعر لمدة نصف ساعة ويغسل بالماء الفاتر والشامبو

زيت الزيتون والزبادي لها القدرة على تنعيم الشعر وفرد الشعر