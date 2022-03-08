احذري سلق البيض بهذه الطريقة الخاطئة سيدمر الكبد وقد يؤدى إلى الوفاة

يعد البيض من الوجبات المهمة جداً الغنية بالبروتين والكلسيوم كما إنه يعتبر من الوجبات سهل تنفيذها كما يعد البيض من الأطعمة المفيدة للأطفال ولكن يجب توخي الحذر في طريقة سلق البيض

الطرق الخاطئة لسلق البيض



هناك الكثير من الطرق الخاطئة لسلق البيض التي يجب تجنبها وهي:

يجب التأكد من سلامة البيض الموجود فيجب وضع البيض بالثلاجة وعدم وضعه في درجة حرارة الغرفة حيث البيض الفاسد مضر جداً بصحة الإنسان.

تجنب وضع البيض أيضاً في باب الثلاجة نظراً لفتح وغلق باب الثلاجة كل ساعة وساعة .

عند تسوية البيض يجب تركه على النار ما يقرب من 10دقائق إلى 15دقيقة وذلك للتأكد من تسوية البيضة

حيث أن البيض النيء مضر جداً لحياة الإنسان لما يمكن أن ينقله من أمراض لذلك يجب الوصول إلى درجة الغليان وهي ما يقرب من 10 دقائق تقريباً

الأمراض التي يسببها سلق البيض الخاطئ