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عمر شويل - جدة احذري سلق البيض بهذه الطريقة الخاطئة سيدمر الكبد وقد يؤدى إلى الوفاة - ثقفني
الطرق الخاطئة لسلق البيض
يعد البيض من الوجبات المهمة جداً الغنية بالبروتين والكلسيوم كما إنه يعتبر من الوجبات سهل تنفيذها كما يعد البيض من الأطعمة المفيدة للأطفال ولكن يجب توخي الحذر في طريقة سلق البيض
الطرق الخاطئة لسلق البيض
هناك الكثير من الطرق الخاطئة لسلق البيض التي يجب تجنبها وهي:
- يجب التأكد من سلامة البيض الموجود فيجب وضع البيض بالثلاجة وعدم وضعه في درجة حرارة الغرفة حيث البيض الفاسد مضر جداً بصحة الإنسان.
- تجنب وضع البيض أيضاً في باب الثلاجة نظراً لفتح وغلق باب الثلاجة كل ساعة وساعة .
- عند تسوية البيض يجب تركه على النار ما يقرب من 10دقائق إلى 15دقيقة وذلك للتأكد من تسوية البيضة
- حيث أن البيض النيء مضر جداً لحياة الإنسان لما يمكن أن ينقله من أمراض لذلك يجب الوصول إلى درجة الغليان وهي ما يقرب من 10 دقائق تقريباً
الأمراض التي يسببها سلق البيض الخاطئ
- فالبيض يمكن أن يسبب للإنسان بعض الأمراض مثل السالمونيلا التي تهدد حياة كثير من الناس فمعظم الناس يعانون من تلك البكتيريا ولا يشعرون فإنها تهمل على فقدان الوزن والشهية وربما الغثيان .
- علاوة على أن البيض النيء يمكن أن يسبب للإنسان مرض السل الخطير جداً والذي قد يؤدي إلى الموت فإذا كانت الدجاجة الواضعة تلك البيضة مصابة بالسل وأكل الإنسان البيض بغير تسوية جيدة يؤدى ذلك إلى الإصابة بتلك المرض الذي يفقد الوزن بطريقة ملحوظة جداً .
- يمكن أن يؤثر مرض السل على وظائف الكبد فيؤدى إلى فشلها وتضخمها والذي يمكن أن يؤدي إلى الموت، لذلك يجب علينا طهي البيضة جيداً ولا نتهاون في تلك الأمور ويجب أيضاً من التأكد من سلامة البيضة قبل سلقها، فيجب إلا يكون رائحة كريهة أو لون أسود أو رمادي فإذا لاحظنا ذلك يجب التخلص منها على الفور .