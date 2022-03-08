فرد الشعر في دقائق بدون تكاليف من أول استعمال لتنعيم شعرك مجربة 100

يعتبر العناية والاهتمام بالشعر من الأشياء المهمة والمحبوبة لدى بعض الفتيات أما عن نعومته فيعتبر من الأشياء المهمة التي تسعى لها كل فتاة وهناك بعض الطرق التي تؤدى إلى هلاك الشعر والشائعة عند كثير من النساء وهي كي الشعر بالمكواة أو فرده بسهولة بواسطة السيشوار ولكن هذه الطرق تؤدي إلى دمار بصيلة الشعر ويبدأ الشعر في التقصف ولكن في هذا المقال سوف نعرض طرق سهلة وبسيطة لفرد الشعر وبطريقة صحية جداً ودون الحاجة إلى الوقت بالوصفات الطبيعية .

طرق فرد الشعر في دقائق



المكون الأول: وهو النشا يعتبر النشا من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها في فرد الشعر.

المكون الثاني: هو أي زيت من الزيوت الطبيعية مثل زيت الجرجير أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت حبة البركة أو زيت القرنفل أو أي زيت من الزيوت الطبيعية.

يتم خلط تلك المكونين جيداً بمزج ملعقة أو ملعقتين من النشا وملعقة من زيت الزيتون أو غيره.

الكمية المطلوبة حسب طول الشعر وكثافته.

يمكن تكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

فوائد النشا للشعر

يساعد النشا في التخلص من هيشان وتقصف الشعر.

يعمل النشا على فرد الشعر بكل سهولة.

كما إنه يعمل على تقوية الشعر ومنع التساقط.

يساعد على نعومة الشعر والتخلص من تجاعيد الشعر.

كما يكسب الشعر لمعان.



كما يتميز النشا باحتوائه على أحماض وفيتامينات تعمل كغلاف للشعر فتمنع تساقطه تماماً.

كما يعد النشا من الأشياء المهمة والمكونات المفيدة في منع القشرة.

يقلل النشا دهون الشعر ويوازن إخراج الزيوت خاصة للشعر الدهني.



يمنع النشا وجود الحشرات في الشعر.

وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال طريقة سهلة وسحرية وفي فرد الشعر بالإضافة إلى أهمية النشا الذي لا غنى عنه في فرد وتغذية الشعر.