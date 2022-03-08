إياك أن ترمى زيت القلي المستخدم بعد اليوم إليك استخداماته الرائعة

إياك أن ترمى زيت القلي المستخدم بعد اليوم، والسبب سوف نعرف الآن من خلال مقالنا اليوم، زيت القلي المستخدم العديد من المرات اعتادت السيدات على الاستغناء عنه وإلقائه دون أن تعلم مدى أهميته وإعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى، وذلك من خلال تصنيعه بالكثير من الطرق لعمل منتجات عديدة مختلفة، وهذا ما تبحث عنه كثيرا من ربات البيوت لكي تستفيد من إعادة التدوير مرة أخرى للزيت، ولذلك قد قمنا بإعداد هذا المقال لتستفيد من الزيوت المستعملة.

استخدامات زيت القلي

يمكنك الآن من خلال بعض المكونات أن يتم الاستفادة الكاملة من الزيوت المستخدمة، وذلك عن طريق تخزينها إلى أن تصل إلى كمية وفيرة لعمل الصابون المنظف، وتتمثل المكونات من الآتي:

2 لتر من الزيت المستعمل.

ربع كيلو من الصودا الكاوية.

كوب من الدقيق.

مقدار بسيط من الجلسرين.

نصف كوب من الصابون السائل.

طريقة الاستخدام:

حيث أنه من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على أسهل طريقة للوصفة فهي غير مكلفة تماما ولا تستغرق وقت في تحضيرها، وإليكم الطريقة كما يلي:

يتم إحضار وعاء معدني ونضع به الزيت بعد أن يتم تصفية الزيت جيدا.

ثم نضع المقادير الجلسرين والصابون السائل ونضع الصودا الكاوية بحرص، وتدريجيا بواسطة قطعة خشبية طويلة.

حتى يتم الحصول على الكمية المطلوبة من الصابون.

وتشكل جيدا حتى تأخذ شكل الصابونة.

فوائد زيت القلي المستعمل

يوجد فوائد كثيرة لاستخدام الزيوت المستعملة، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: