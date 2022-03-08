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عمر شويل - جدة تعرف على أهم وصفات لعلاج الدوخة والزغللة والدوار المزمن - ثقفني
الإصابة بالدوخة هي شيء يعاني منها الكثير حول العالم، وتختلف الأمراض التي يتم الإصابة من خلالها، ولكن هناك أشياء متواجدة في المنزل يمكن أن نلجأ لها تساهم في علاج مثل هذه الأمراض، حيث أن استخدام الوصفات الطبيعية يساهم إلى حد كبير في علاج كافة الأمراض وهو من أكثر الأشياء المؤثرة، لذلك سنقوم بشرح أهم هذه الوصفات خلال موضوعنا.
علاج الدوخة والزغللة
يمكن أن نستخدم أهم الوصفات في المنزل ببساطة كبيرة لمنع حدوث الدوخة أو الزغللة، حيث تعتبر هذه الأمراض من الأمراض المزمنة بشدة لدى الجميع، ولكن سنحاول معالجتها بسهولة في المنزل، بهذا الشكل:
- يمكن استخدام الريحان في المنزل لاستنشاقه فهذا يساعد على علاج الدوخة وكذلك التخلص من الزغللة.
- التفاح أيضًا عند تناوله يساهم بشدة في علاج الدوخة والدوار.
- يمكن أن نستخدم مكونين معا من الليمون وكذلك العسل مع بعضهما في علاج الدوار، حيث أن الليمون المبشور عند وضعه على كيلو من العسل سيساهم ذلك في العلاج.
- الفاكهة أو العصائر الطبيعية تساعد في مد الجسم بالطاقة وكذلك تعزيز للدورة الدموية مع علاج الدوخة.
- يمكن أن نصنع كوب من الماء لنضع به قطرات من الخل وسيكون علاج بشكل بسيط الدوخة والدوار.
- كذلك هناك نوع آخر من الأعشاب يمكن تناوله وهو الزنجبيل سيساهم ذلك الدوخة.
- يمكن غلي أوراق الخوخ ليساهم ذلك في علاج كل من الدوار والدوخة.
- يمكن أن نقوم باستخدام الكرفس أو بذور الكرفس في هذا الأمر.
- يمكن أن نستخدم زيت النعناع أو زيت الزهور في علاج الدوار والدوخة بشكل مستمر.
- لا مانع من استخدام التمر الهندي في علاج الدوخة يكل مستمر.
- زيت القرنفل واحد من أهم علاجات الدوخة.