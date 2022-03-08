وصفة مدهشة لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم واللثة ومسكن للألم أستمر في شربها 15 يوم

يعاني الكثير من الأفراد من أمراض الرئة والجهاز التنفسي والزكام، وخاصة أمراض فصل الشتاء من زكام وبرد ورشح، كما يشعر كثير من الأفراد بعدم الارتياح أثناء الحديث مع الآخرين بسبب رائحة الفم الكريهة، ويلجؤون إلى بعض الأدوية والأطباء، ولكن يغفل الكثير عن فوائد القرنفل وما يمكن أن يفعله من فوائد للجهاز التنفسي والتخفيف من الألم الجيوب الأنفية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طرق تناول مشروب القرنفل وأهم فوائده.

طرق تحضير مشروب القرنفل

يحتوي القرنفل على العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد على علاج أمراض الرئة، وتجعل رائحة الفم منعشة وسوف نوضح لكم طريق تحضير مشروب القرنفل.

الطريقة الأولى: نحضر بذور القرنفل ونضعها في كوب من الماء ونتركها لمدة يوم كامل، ثم نقوم بتصفيتها في اليوم التالي، ونشرب منقوع القرنفل حيث يساعد على تخفيف الألم الكحة

الطريقة الثانية: نحضر ملعقة كبيرة من بذور القرنفل ونضعها في إناء على النار، مع إضافة كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يغلي، نقوم بتصفية مغلي القرنفل ثم نشربه.

الطريقة الثالثة: نحضر كوب من الحليب، ونضيف عليه ملعقة من القرنفل المطحون، وملعقة من عسل النحل، نقلب الخليط جيدا حتى يمتزج مطحون القرنفل والعسل بالحليب وبذلك يكون المشروب جاهزا.

فوائد القرنفل للرئة وأمراض البرد

يعتبر القرنفل من أكثر النباتات الغنية بفوائد للجهاز التنفسي لدي الإنسان وسوف نوضح فوائد القرنفل في النقاط التالية.