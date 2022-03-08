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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة أحلى من المحلات بيتي طرية وهشة وبالمقادير المظبوطة - ثقفني
تكون البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يحبها الكثير منا الكبار والصغار ومع اقتراب شهر رمضان يكثر عملها مع الكنافة والجلاش فتتميز بأنها خفيفة، لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق لعملها بشكل مناسب وطري وبمكونات بسيطة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال أفضل الطرق.
طريقة عمل البسبوسة أحلى من المحلات
يتم عمل البسبوسة في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.
- ٣ كوب سميد.
- ٣ ملاعق جوز هند.
- كوب إلا ربع سمنة.
- كوب إلا ربع لبن.
- كوب إلا ربع سكر.
- نصف كوب شربات تقيل.
- مكونات الشربات( كوب ماء، كوب سكر، فانيليا، عصرة ليمون)
طريقة تحضير البسبوسة أحلى من المحلات
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل البسبوسة سوف نتعرف على خطوات عملها من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء فارغ ونضع به جميع المكونات السابقة من سميد وجوز هند والسمن واللبن والسكر ونصف كوب الشربات ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات ويتشرب السميد من السكر والسمن.
- نحضر صينية وندهنها جيدا بالسمن ونضع بها الخليط ونقوم بتسويته بواسطة اليد.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ لمدة نصف ساعة حتى تصبح ذات لون ذهبي.
- ثم يتم وضع الشربات فوقها وتترك حتى تبرد تماما وتوضع في الثلاجة حتى التماسك، ثم يمكننا تقديمها في الأطباق ونقوم بوضع المكسرات فوقها حسب الرغبة.
- كما أنه الشربات يجب أن يكون ساخنا عند وضعه عليها وهي ساخنة أيضا ويحضر الشربات عن طريق وضع كوب ماء مع كوب السكر وتقليبهم جيدا ووضعهم على النار ثم إضافة الفانيليا وعصرة الليمون عندما يصبح قوامه ثقيل يرفع من على النار.