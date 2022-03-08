طريقة عمل البسبوسة أحلى من المحلات بيتي طرية وهشة وبالمقادير المظبوطة

تكون البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يحبها الكثير منا الكبار والصغار ومع اقتراب شهر رمضان يكثر عملها مع الكنافة والجلاش فتتميز بأنها خفيفة، لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق لعملها بشكل مناسب وطري وبمكونات بسيطة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال أفضل الطرق.

طريقة عمل البسبوسة أحلى من المحلات

يتم عمل البسبوسة في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

٣ كوب سميد.

٣ ملاعق جوز هند.

كوب إلا ربع سمنة.

كوب إلا ربع لبن.

كوب إلا ربع سكر.

نصف كوب شربات تقيل.

مكونات الشربات( كوب ماء، كوب سكر، فانيليا، عصرة ليمون)

طريقة تحضير البسبوسة أحلى من المحلات

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل البسبوسة سوف نتعرف على خطوات عملها من خلال النقاط التالية..