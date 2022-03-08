نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وأرخص حل لزيادة كولاجين البشرة والشعر والأظافر والمفاصل والعظام خلال أيام في المقال التالي
يعتبر الكولاجين هو المسئول عن نضارة البشرة وخلوها من التجاعيد، والمحافظة عليها، والكولاجين أيضا هو من يعطي للشعر الحيوية ويحميه من التساقط ، بالإضافة أنه هو المسئول عن قوة وصلابة العظام والمفاصل، ولذلك تلجأ الكثير من السيدات إلى تناول أدوية أو شراء منتجات تحتوي على الكولاجين بأسعار عالية ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة طبيعية بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة بالمنزل.
مكونات تحضير كولاجين طبيعي بالمنزل
تبحث الكثير من السيدات كيفية عمل وتحضير بمكونات طبيعية ومضمونه على البشرة والشعر وفي نفس الوقت لا تكون أثار جنبية على الجسم وإليكم مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل من مكونات طبيعية.
- ثلاثة أكواب من الماء.
- عشرة حبات من حبات الهيل.
- ملعقة كبيرة من الزعتر.
- ملعقة تكون صغيرة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من حبة الشيا.
طريقة تحضير الوصفة
وبعد أن تعرفنا على مكونات تحضير الكولاجين بالمنزل والتي تعتبر سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل إليكم طريقة بطريقة سهلة وبسيطة وأقل وقت وجهد موضحه في النقاط التالية.
- الخطوة الأولى هي أن نحضر وعاء ونضعه على النار.
- ثم نبدأ في وضع الثلاث أكواب من الماء، ونبدأ في وضع حبات الهيل.
- ثم نضيف بشكل تدريجي ملعقة الزعتر، وملعقة حبة البركة، وملعقة زيت الزيتون.
نقلب كل هذه المكونات معا على نار هادئة لمدة ربع ساعة.
- ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد قليلا، ثم نقوم بتصفية الخليط.
- نقوم بوضع ملعقة الشيا ونقلب جيدا.
- حيث أنه لا بد أن نشرب كوب واحد يوميا من هذا الخليط قبل النوم وخلال ٧ أيام سوف تلاحظين تقوية أظافرك وشعرك وتحسن الظهر والمفاصل أيضا.