الكبسة السعودي السريعة باللحمة المفرومة في حلة واحدة فقط بأسهل المقادير وأقل مجهود وألذ طعم

طريقة عمل الكبسة التي تعتبر من الوصفات المميزة التي تقدم في العزومات المختلفة، فهي من أشهر الأكلات في السعودية ومعظم دول الخليج كما أنها انتشرت في العديد من الدول العربية وصولاً لجمهورية مصر العربية، بسبب مذاقها الشهي الرائع، وللحصول على هذا المذاق الطيب يجب اتباع خطوات عمل الكبسة السعودية التي نوفرها لكم من خلال موقعنا الآن.

الكبسة باللحمة

توجد العديد من الطرق لعمل الكبسة ولكن تبقى الكبسة باللحمة هي أفضلهم، والأكثر رواجاً على مستوى الوطن العربي، فهي أكله عربية وخليجية الأصل، تتكون من الأرز واللحم كمكونين رئيسيين، وتختلف طرق تحضيرها من دولة لأخرى، لذلك نوفر لكم طريقة عمل الكبسة باللحمة بطريقة مختلفة وسهلة وغير مكلفة، ولا يستغرق وقت تحضيرها إلا 60 دقيقة فقط.

مقادير عمل الكبسة

تتكون الكبسة من مقادير سهلة وبسيطة والتي تشمل ما يلــــــي:

كيلو لحمة ضاني.

4 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة.

3 حبات بصل مفروم.

3/4 كوب صلصة طماطم.

2 حبة فلفل أخضر حار مفروم.

3 حبات جزر مبشور.

1/4 كوب زيت.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

بهارات الكبسة.

ملعقة كبيرة قرفة باودر.

1/2 ملعقة كبيرة هال مطحون.

ثم 1/2 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

وملعقة كبيرة ملح وفلفل أسود.

ثم ملعقة كبيرة كمون.

1/2 ملعقة كبيرة كركم.

طريقة عمل الكبسة