بـ ربع كيلو لحم هتعملي أحلى برجر مطاعم عائلى بدون ما يفك ولا يكش بأقل التكاليف

البرجر من الأطعمة الشهية التى يفضلها الكثير، فهى بسيطة وسهلة وطعمها لذيذ، وكثير من الأطفال والكبار يذهبون إلى المطاعم الشهيرة بعمل أفضل أنواع سندوتشات البرجر العائلى، لذلك تبحث الأمهات دائما عن طريقة عمل البرجر العائلى داخل المنزل، لرغبتهن فى عدم شرائه من الخارج لعدم معرفة مصدر اللحوم وخوفاً على الأبناء من اللحوم المصنعة، لذلك سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية طريقة عمل أفضل برجر عائلى داخل المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل البرجر العائلى

طريقة عمل البرجر العائلى بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود لاعدادها ويمكن لكل ربة منزل تحضيرها داخل مطبخها لأولادها بشكل صحي، وتجنب شرائه من الخارج حفاظاً على صحة وسلامة أبنائهم، البرجر من الأطعمة سريعة التحضير وشهية فى الطعم، ويفضلها الكثير كوجبة سريعة أو حملها لتناولها فى العمل، والأفضل لصحة الأبناء إعدادها داخل المنزل بلحوم جيدة وصحية.

مكونات عمل البرجر العائلى

تختلف ساندوتشات البرجر حسب رغبة كل شخص فى تناولها، فهناك من يحب تناولها بإضافة الجبن وهناك من يحب تناولها باللحم فقط، لذلك سنوضح لكم مكونات تحضير البرجر العائلى داخل المنزل بكل سهولة.

5 قطع من الكايزر.

كيلو من اللحم المفروم.

كمية من الجبن الشيدر مقطع على هيئة مكعبات.

مايونيز وكاتشب ومستردة.

مخلل خيار.

كمية من البقدونس المفروم.

بصل بودرة وثوم بودرة وصوص صويا.

فلفل أسود وتوابل لحوم وبابريكا.

خس مقطع ومطماطم مقطعة.

خطوات تحضير البرجر داخل المنزل

حرصنا أن نوضح لكم أفضل طريقة لتحضير البرجر العائلى داخل المنزل بطريقة شهية مجربة ومضمونة، لتنال إعجاب أولادك وزوجك، لذا لابد من إتباع الخطوات التالية: