فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن بقوام هش وطعم لذيذ

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فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن ، من أشهي الفطائر التي يتم تحضيرها تمتاز بقوام هش وخفيف جداً فهي يتم تحضيرها من خلال عجينة الزبادي الطرية، كما أنها من الفطائر المحشية الهشة التي تمتاز بحشوة الجبن الرائعة ويمكن تقديمها بأي نوع من الجبن نفضله، كما أنه يمكننا استبدال حشوة الجبن بأي حشوة أخرى، وتعتبر هذه الفطائر من أكثر الفطائر المناسبة لوجبتي العشاء والفطار فهي خفيفة وطرية ولها مذاق رائع مع الشاي أو الحليب، وتعتبر من الفطائر المغذية والمفيدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن.
مكونات عمل فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر الزبادي الحلزونية وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
- ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- نصف كوب زيت.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب ماء دافئ.
للحشوة
- جبن رومي مبشورة.
لدهن الوجه
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- سمسم أو حبة البركة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة التحضير فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن خطوة بخطوة في المنزل وهى كالآتي:-
- تذاب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم تغطى وتترك لمدة خمس دقائق حتي تنشط وتتفاعل.
- ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر والحليب البودرة ونخلطهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يضاف الزيت وكوب الزبادي ومزيج الخميرة إلى خليط الدقيق ونبدأ بالعجن جيداً باليد أو بالعجان حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة.
- ثم تغطى العجينة بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تشكيل العجينة
- تقسم العجينة إلي كرات متساوية الحجم، ثم نفرد كل قطعة بالنشابة على سطح مرشوش بقليل من الزيت على شكل مستطيل طويل.
- ثم يحشى بالقليل من الجبن المبشور على طرف المستطيل ، ثم تلف العجينة على الحشوة على شكل اسطواني (رول).
- نغلق طرفي العجينة جيداً ثم تلف على شكل حلزوني يشبه الكعكة أو الدائرة.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفطائر الحلزونية في صينية كبيرة مدهونة بقليل من الزيت ونتركها تختمر ويتضاعف حجمها مرة أخرى.
- نقوم بتحضير خليط الدهن نضع البيضة في طبق صغير، ثم يضاف إليها الفانيليا ونخفق جيداً بواسطة شوكة الطعام.
- ثم بعد ما تختمر القطع الحلزونية تدهن بخليط البيض والفانيليا ويرش عليها السمسم أو حبة البركة.
- تدخل فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية على الرف الشبكي الأوسط لمدة 25 دقيقة، حتي تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
- ثم تخرج من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو الحليب بألف هنا وشفاء.