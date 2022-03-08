فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن بقوام هش وطعم لذيذ

فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن ، من أشهي الفطائر التي يتم تحضيرها تمتاز بقوام هش وخفيف جداً فهي يتم تحضيرها من خلال عجينة الزبادي الطرية، كما أنها من الفطائر المحشية الهشة التي تمتاز بحشوة الجبن الرائعة ويمكن تقديمها بأي نوع من الجبن نفضله، كما أنه يمكننا استبدال حشوة الجبن بأي حشوة أخرى، وتعتبر هذه الفطائر من أكثر الفطائر المناسبة لوجبتي العشاء والفطار فهي خفيفة وطرية ولها مذاق رائع مع الشاي أو الحليب، وتعتبر من الفطائر المغذية والمفيدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن.

مكونات عمل فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر الزبادي الحلزونية وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف كوب زيت.

كوب من الزبادي.

نصف كوب ماء دافئ.

للحشوة

جبن رومي مبشورة.

لدهن الوجه

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

سمسم أو حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير فطائر الزبادي الحلزونية بالجبن خطوة بخطوة في المنزل وهى كالآتي:-

تذاب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم تغطى وتترك لمدة خمس دقائق حتي تنشط وتتفاعل. ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر والحليب البودرة ونخلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يضاف الزيت وكوب الزبادي ومزيج الخميرة إلى خليط الدقيق ونبدأ بالعجن جيداً باليد أو بالعجان حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة. ثم تغطى العجينة بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة