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عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي اثار ضجه - ثقفني
هناك العديد من الوصفات لعمل خبز الصاج ومنها ما يلي:
يعتبر خبز الصاج من أنواع الخبز اللذيذة والشهية، وتعتبر من أسهل الوصفات عن جميع انواع الخبز، هناك العديد من السيدات يبحثون عن أسهل طريقة لعمل خبز الصاج بدون أي مجهود، معنا سنقدم لكم افضل أسرع طريقة لخبز الصاج بدون تعب.
طريقة عمل خبز الصاج
هناك العديد من الوصفات لعمل خبز الصاج ومنها ما يلي:
المكونات المطلوبة لعمل خبز الصاج:
- ٤ اكواب دقيق.
- ملعقة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ٢ كوب ماء دافئ.
- ملعقتان كبيرة خميره فورية.
- ملعقتان من الزيت.
طريقة تحضير خبز الصاج
ولتحضير خبز الصاج في المنزل يجب أن تقوم بالخطوات التالية:
- أولاً نقوم بوضع الماء الدافئ في كوب عميق ثم نضع عليه الخميرة والسكر ويترك جانبًا لتتفاعل الخميرة لتأكيد من صحة الخميرة تترك لمدة خمس دقائق.
- ثم نقوم بنخل الدقيق في وعاء عميق ونضع به الملح وبعد ذلك يضاف على الدقيق الخليط السابق الذي تركنه جانباً،
- ثم يقلب الخليط حتي تتماسك جميع المكونات وتصبح العجينة طريه ولينه.
- تغطى العجينة ثم تتركها لتخمر لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات وتترك مرة اخرى لترتاح، ثم بعد ذلك نفرد العجينة ونصعها في المقلاة على نار هادئة.
- كما أنه حتى تحمر ثم نقوم والخطوة التالية أن نقوم بقلبها إلى الوجه الأخر حتى يصبح أيضاً محمرة ونكرر هكذا حتي نهاية الكمية الموجودة لديك، يمكن استخدام خبز الصاج مع الشاورما واللحمة المفرومة.
- ويمكن استخدامه أيضًا مع شكولاتة النوتيلا وعمل صوص الشكولاته في المنزل ونقوم بوضعه على خبز الصاج مع المكسرات ونقوم بلف الخبز بشكل الرول ثم يقدم وبالهنا والشفا.
- كما أن خبز التورتيلا يمكن استخدام أي نوع من الحشو بداخله بكل سهولة وبدون أي مشاكل.