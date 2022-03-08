طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي اثار ضجه

يعتبر خبز الصاج من أنواع الخبز اللذيذة والشهية، وتعتبر من أسهل الوصفات عن جميع انواع الخبز، هناك العديد من السيدات يبحثون عن أسهل طريقة لعمل خبز الصاج بدون أي مجهود، معنا سنقدم لكم افضل أسرع طريقة لخبز الصاج بدون تعب.

طريقة عمل خبز الصاج

هناك العديد من الوصفات لعمل خبز الصاج ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لعمل خبز الصاج:

٤ اكواب دقيق.

ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

٢ كوب ماء دافئ.

ملعقتان كبيرة خميره فورية.

ملعقتان من الزيت.

طريقة تحضير خبز الصاج

ولتحضير خبز الصاج في المنزل يجب أن تقوم بالخطوات التالية: