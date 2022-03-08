طريقة عمل حلى زبدة اللوتس في خمس دقائق في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل حلى زبدة اللوتس، تحب الكثير من الأمهات تجهيز أشهى الحلويات في المنزل حتى تقوم بتقديمها لأطفالها وعائلتها خاصة أن الأطفال يحبون تناول الحلوى بشكل دائم وبالتالي تبحث عن أسهل طريقة لعمل الحلويات في وقت سريع ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات حيث يمكن تجهيز حلى زبدة اللوتس بطريقه سهلة وبسيطه بجانب أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ وسوف يحب تناوله الأطفال، لهذا سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني وبشكل تفصيلي على طريقة عمل حلى زبدة اللوتس بالخطوات.

عمل حلى زبدة اللوتس

المكونات: 2 كوب بسكويت اللوتس مطحون وكوب زبدة وملعقة من الفانيليا السائلة وملعقتين من السكر البودره وكوب كريمة 2 ملعقة من زبدة اللوتس و 500 جرام جبنه كريمى.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه البسكويت المطحون جيدا ثم نضع الزبدة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم نقوم بتجهيز قالب الكيك المتحرك ونضع في البسكويت ونقوم بتثبيته باليد ويترك جانبا لحين الاستخدام. في الخطوة التالية نقوم بتقليب الفانيليا والسكر والجبنة الكيري في الخلاط الكهربائي لمدة عشر دقائق ونقوم بوضع زبدة اللوتس والكريمة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة. ضعي مزيج الكريمة واللوتس على طبقات البسكويت ثم يتم حفظها في الثلاجة حتى تتماسك على الأقل لمدة ساعتين. بعد ذلك نقوم بوضع زبدة اللوتس فى الميكرويف لمدة دقيقتين بعد ذلك يتم وضعه على الحلي بعد إخراجها من الثلاجة ويتم حفظها في الثلاجة مرة أخرى لمدة 60 دقيقة بعد ذلك يتم تقطيعها وتناولها.

عمل حل اللوتس

المكونات: كوب حليب ونصف كوب من السميد وعلبة من القشطة 2 كوب بسكويت وعلبة حليب مكثف محلى وزبدة اللوتس وجوزهند للتزيين.

طريقة التحضير