أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية في المنزل بمكونات غير مكلفة نهائيًا

يحب الأطفال تناول التورتة والجاتوه وهذه الأشياء يمكنك إعدادها من الكيك الإسفنجية، كما يمكننا استخدام هذه الكيكة في الكثير من الحلويات مثل كيك بوبس التي يريد الأطفال تناولها يوميا بما تحتوي عليه من ألوان وحلوى، المثير عند إعداد الكيك الإسفنجية صعوبة ويذهبون لشرائها من الخارج بأسعار كبيرة، ولكن تعد الكيك الإسفنجية من أكثر الكيكات سهولة في عملها، ولكن تحتاج إلى بعض الخطوات، فعند اتباع الخطوات تحصل علي كرم إسفنجة رائعة بأقل تكاليف ممكنة، فقط تحتاج إلى أربعين دقيقة لتحضيرها، كما يمكنك استخدام أنواع متعددة من الكريمات لحشوها وتزينها.

مكونات الكيكة الإسفنجية

كوبان من الدقيق.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ستة بيضات.

ربع ملعقة من المحسن الجيل.

قليل من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كيلو من كريم شانتيه محلي.

قطعة شيكولاتة.

أسرع طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية