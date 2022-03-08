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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية في المنزل بمكونات غير مكلفة نهائيًا - ثقفني
يحب الأطفال تناول التورتة والجاتوه وهذه الأشياء يمكنك إعدادها من الكيك الإسفنجية، كما يمكننا استخدام هذه الكيكة في الكثير من الحلويات مثل كيك بوبس التي يريد الأطفال تناولها يوميا بما تحتوي عليه من ألوان وحلوى، المثير عند إعداد الكيك الإسفنجية صعوبة ويذهبون لشرائها من الخارج بأسعار كبيرة، ولكن تعد الكيك الإسفنجية من أكثر الكيكات سهولة في عملها، ولكن تحتاج إلى بعض الخطوات، فعند اتباع الخطوات تحصل علي كرم إسفنجة رائعة بأقل تكاليف ممكنة، فقط تحتاج إلى أربعين دقيقة لتحضيرها، كما يمكنك استخدام أنواع متعددة من الكريمات لحشوها وتزينها.
مكونات الكيكة الإسفنجية
- كوبان من الدقيق.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- ستة بيضات.
- ربع ملعقة من المحسن الجيل.
- قليل من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- ربع كيلو من كريم شانتيه محلي.
- قطعة شيكولاتة.
أسرع طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية
- من أهم العوامل التي تساعد في نجاح الكيك الإسفنجي هي أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
- تسخين الفرن قبل الخبز بوقت كافي.
- تجهيز صينية الخبز وتبطينها بورق الزبدة.
- غسل الوعاء جيدا وتجفيفه لنجاح ارتفاع البيض.
- نقوم بفصل صفار البيض عن ويخفق البياض لمدة خمس دقائق ثم نضيف السكر البودرة ونخفق حتى يصبح البياض مثل الفوم.
- نخفق الصفار أيضا حتى يصبح فاتح اللون ونضيف الفانيليا.
- نخلط الصفار مع البياض ببطء شديد من أسفل إلى أعلى وفي اتجاه واحدة.
- باستخدام المنهل نقوم بنخل الدقيق عدة مرات يساهم ذلك في نجاح الكيكة الإسفنجية ونضيف الملح حيث يعمل على التعادل في الطعم.
- نضع الدقيق عن طريقة إضافته ملعقة تلو الأخرى.
- نقلب في اتجاه واحد حتى يختفي كل مكونات الدقيق داخل خليط البيض.
- نصب كل المكونات في قالب الخبز بعد تجهيز.
- نضعها في الفرن التي تم تسخينه لمدة أربعين دقيقة.
- بعد أن تخرج من وتبرد تسقي الكيك الإسفنجية بالحليب المحلى بالسكر.
- باستخدام سكينة مشرشرة نقطع الكيك إلى طبقات ونضع كريم الشانتيه.
- نحفظها في الثلاجة حتى تتماسك نقوم ببشر قطعة من الشيكولاته علي وجها ثم تقطع حسب عدد الأفراد.
- كما يمكن وضع كريمة الزبدة بدلا من الكريم شانتيه أو تزينها بعجينة السكر