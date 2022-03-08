الحواوشي الاسكندراني على اصولة و بمكون سرى هيخلي كيلو اللحمه 2 كيلو … وسر تتبيلة المطاعم

الحواوشي هو أحدى الأكلات المصرية التي لا يوجد اختلاف عليها فالجميع يعشقها، ويتم إعداده بطرق عديده ومتنوعة، تختلف على حسب المحافظات فلكل محافظة طريقة، ولكن اليوم ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي أفضل وأسهل طريقة مضمونة لإعداد الحواوشي في المنزل بمقادير سهلة ومتوفرة، وبدون الحاجة إلى شراءه من الخارج.

مقادير الحواوشي

عيش بلدي

كيلو لحم مفروم مزود بالدهن

2 فصوص ثوم

1 بصلة

1 طماطم

1 فلفل أخضر

ملعقة صغيرة ملح طعام

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة توابل لحمة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة من السماق

رشة من الجنزبيل المطحون

ملعقة صغيرة شطة

معلقة سمنة

معلقة زيت

طريقة إعداد الحواوشي

في البداية قومي بتقطيع الفلفل والطماطم والبصل إلى قطع صغيرة، ثم قومي بهرس الثوم جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع اللحم المفروم بداخل وعاء عميق، ثم قومى بإضافة جميع الخضروات السابقة.

بعد ذلك قومي بإضافة التوابل كما يلي ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة كبيرة من البصل البودر وملعقة كبيرة من الثوم البودر، ثم ضيفى ملعقة صغيرة من توابل اللحم وملعقة صغيرة من البابريكا ،وملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ضعي أيضاً على الخليط السابق، رشة من السماق ورشة من الجنزبيل المطحون، وملعقة صغيرة من الشطة.

بعد ذلك قومى بخلط جميع المكونات لفترة قصيرة، فقط حتى تتأكدي من أنها اندماج جميع المكونات مع اللحم المفروم.

قومي بتحضير أرغفة العيش، و أفتحيها من أعلى، ثم ضعي بها الحشو السابق، وتأكدي من أن الحشو قد ملئ جميع الأطراف

قومي بتحضير أرغفة العيش، و أفتحيها من أعلى، ثم ضعي بها الحشو السابق، وتأكدي من أن الحشو قد ملئ جميع الأطراف وفى وعاء منفصل، قومى بإضافة ملعقة من السمنة المذابة بدرجة حرارة الغرفة، وملعقة من الزيت.

ثم قومي بدهن وجهى أرغفة العيش جيدًا.

بعد ذلك ضعى الحواوشي في الفرن على درجة حرارة 200، وقومي بإخراجه بعد ربع ساعة، بعدما يصبح لونه ذهبي.

يقدم الحواوشي ساخن بعد تقطيعه، ويمكن تقديمه مع البطاطس المحمرة، أو مع سلطة ألطحينه أو المايونيز، على حسب الرغبة.