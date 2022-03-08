مقادير بلح الشام المقرمش مثل الجاهز في البيت وبأقل التكاليف

تبحث الكثير من السيدات عن مقادير بلح الشام المقرمش، حيث أنه من الحلويات التي تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الكثير من الأشخاص وذلك يعود إلى طعمه اللذيذ والمميز، وكذلك عدم وجود تكلفة عالية متعلقة بعمله، من أجل هذا فتجد الأمهات يبحثون باستمرار عن الطريقة المتعلقة بعمل بلح الشام.

مقادير بلح الشام المقرمش

تتعدد الطرق التي من خلالها يمكن القيام بعمل تلك النوع من الحلويات، إضافة إلى تواجد بعض الإحصائيات والتي تؤكد الشعبية الكبيرة المفضلة لبلح الشام بداخل منطقتنا العربية:

كوب من كلًا من الدقيق وكذلك الماء.

عدد 3 بيضة.

قليل من الزيت، ما يعادل ربع فنجان.

النشا وتكون عبارة عن ملعقة صغيرة.

رشة من كلًا من الفانيليا وأيضًا الملح.

الشربات وتكون محتوياته كوبان من الماء والسكر، نصف ليمونة والقليل من الفانيليا.

طريقة عمل وتحضير بلح الشام

نضع على النار الزيت والماء، ونتركهم لفترة زمنية بسيطة حتى يتم الغلي.

بعد ذلك تضعي عليهم الفانيليا، وملعقة النشا وكوب الدقيق، وتقومي بالتقليب للحصول على عجين ويكون متماسكًا.

قومي برفع ذلك العجين، وامزجيه بالطريقة الصحيحة عن طريق العجان، ويترك لفترة زمنية لكي يبرد.

البيض يوضع واحدة تلو الأخرى، وبين كل واحدة والأخرى تخلطي العجين جيدًا.

بتواجد القمع الخاص بالحلويات من أجل وضع به هذا العجين ليعمل على تشكيل بلح الشام.

ضعيه على النار حتى يأخذ اللون الذهبي المعروف عليه، وبعدها يتم وضعه في الشربات.

تأخذي بلح الشام من الشربات وتصفيه جيدًا، ويوضع في الطبق للتقديم.

طريقة تحضير الشربات

تحضر كلًا من السكر والماء على نار هادئة، والانتظار ليتم الغليان.

نقوم بوضع الليمون، والفانيليا، وبعدها ننتظر دقيقتين ومن ثم نغلق النار.

الانتظار لمدة حتى يكون الشربات قد برد، لنغمر به بلح الشام.

ما هي النصائح لتناول بلح شام صحي؟

توجد بعضًا من النصائح اللازم اتباعها لعدم التضرر من تناول بلح الشام ومنها: