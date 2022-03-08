نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير حلوى بلح الشام الأصلي في المنزل المقرمش اللذيذ في المقال التالي
بلح الشام يعد من الحلويات التراثية القديمة، تم البدء في عمل بلح الشام منذ زمن بعيد من الحكم العثماني، وظهر في بلاد الشام، بسبب التدهور الاقتصادي في هذه الفترة قاموا بعمل بلح الشام من خلال تحضير العجينة وتشكيلها مثل البلح لذلك قاموا بتسميتها بلح الشام حيث تم اختراعه في الشام وكان يأخذ شكل حبة البلح، يحبه الأفراد كثيرًا، ويقوموا بشرائه مع تشكيلة الحلويات الشرقية من محلات الحلويات، يقوم الناس بشرائها في المناسبات، والعزومات، ويقدمونها زيارة لغيرهم، أو يقوموا بشرائها للضيوف والأطفال في المنزل، ولكن تبحث بعض النساء عن طريقة إعداد بلح الشام والحلويات الشرقية في المنزل لكي يقوموا بتوفير القليل من الأموال ومعرفة طرق عمل ليستطيعوا تحضيره في المنزل.
مكونات تحضير بلح الشام في البيت
- عدد اثنين كوب من الدقيق.
- كوب ونصف كوب من الماء.
- نصف كوب من زيت الطعام.
- عدد ست بيضات متوسطة الحجم.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من الحبهان البودرة.
- ربع ملعقة كبيرة من الزعفران.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير بلح الشام في البيت
- على نار متوسطة نقوم بوضع إناء به كوب ونصف من الماء، ونضيف الزيت إليه، ونقلبهم جيدًا، ونقوم بإضافة الزعفران إليهم حتى نحصل على نكهته الرائعة.
- تنتظر حتى يغلي الخليط على النار، بعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار.
- نجهز الدقيق المنخول، والنشا والملح في إناء آخر أو على رخامة المطبخ، ونضيف إليه الحبهان المطحون، ونقلبهم معًا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق والنشا والحبهان والملح على الماء والزيت في الإناء، ونقوم بعجن المكونات جيدًا، ولكن نأخذ الحذر بسبب سخونة الماء، ونستمر في العجن أو يمكن استخدام العجان الكهربائي لطرد السخونة من العجين.
- نقوم بوضع العجينة على جنب حتى تهدأ قليلًا، ونقوم بغسل البيض لتنظيف القشرة من أي شوائب، بعد ذلك نقوم بوضع بيضة على العجينة ونعجن، ونضع الأخرى ونعجن، ونستمر في ذلك إلى أن ينتهي عدد البيض.
- نقوم بعجن العجينة جيدًا، بعد ذلك نقوم بتشكيلها ووضعها في الزيت الساخن جيدًا، ونقلبها حتى تنضج، بعد ذلك نقوم بإخراجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد والذي تم تحضيره وتركه ليبرد.