طريقة تحضير حلوى بلح الشام الأصلي في المنزل المقرمش اللذيذ

بلح الشام يعد من الحلويات التراثية القديمة، تم البدء في عمل بلح الشام منذ زمن بعيد من الحكم العثماني، وظهر في بلاد الشام، بسبب التدهور الاقتصادي في هذه الفترة قاموا بعمل بلح الشام من خلال تحضير العجينة وتشكيلها مثل البلح لذلك قاموا بتسميتها بلح الشام حيث تم اختراعه في الشام وكان يأخذ شكل حبة البلح، يحبه الأفراد كثيرًا، ويقوموا بشرائه مع تشكيلة الحلويات الشرقية من محلات الحلويات، يقوم الناس بشرائها في المناسبات، والعزومات، ويقدمونها زيارة لغيرهم، أو يقوموا بشرائها للضيوف والأطفال في المنزل، ولكن تبحث بعض النساء عن طريقة إعداد بلح الشام والحلويات الشرقية في المنزل لكي يقوموا بتوفير القليل من الأموال ومعرفة طرق عمل ليستطيعوا تحضيره في المنزل.

مكونات تحضير بلح الشام في البيت

عدد اثنين كوب من الدقيق.

كوب ونصف كوب من الماء.

نصف كوب من زيت الطعام.

عدد ست بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان البودرة.

ربع ملعقة كبيرة من الزعفران.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير بلح الشام في البيت