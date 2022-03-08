أسهل طريقة لتحضير شيش طاووق الفراخ بتتبيلة سهلة وسريعة طري ولذيذ مثل المطاعم

أسهل طريقة لتحضير شيش طاووق الفراخ، سنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني اسهل واسرع طريقة لعمل الشيش طاووق من المنزل بخطوات بسيطة و سهلة جداً، حيث يعد يعد الشيش طاووق من ألذ الوصفات و الاكلات التي يمكن تحضيرها في الغذاء و العشاء، وتتميز هذه الوصفة بتتبلتها التي تضاف عليها هي ما تعطيه الطعم المميز، ويمكنك تحضير الشيش طاووق بالفراخ او باللحم ولكننا حرصنا على تقديم الطريقة بالفراخ لكي تكون وجبة اقتصادية ويستطيع الجميع تحضيرها.

مقادير شيش طاووق الفراخ

تبحث الامهات دائما عن طرق جديدة وسريعة لتحضير وجبة للغداء و العشاء ومن أسهل الوجبات السريعة واللذيذة التي يجتمع الجميع على حبها هي شيش طاووق الفراخ، فهي من الوجبات المميزة جدا ويمكنك أيضا تحضيرها باللحم، فهي تعد من الوجبات المغذية جدًا لأنها تحتوي على البروتين و الخضروات وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات وهي:

كيلو أفخاذ دجاج مخلية نقطعها مكعبات كبيرة

أعواد خشبية منقوعة بماء دافئ لمدة ساعة.

التتبيلة

2 ملعقة كبيرة لبن.

ملعقة كبيرة مايونيز.

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كزبرة بودرة.

ربع كوب الخل.

نصف ملعقة بصل بودرة.

ملعقة ونصف ملح.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة بابريكا.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر أو شطة.

ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

طريقة تحضير شيش طاووق الفراخ