نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير شيش طاووق الفراخ بتتبيلة سهلة وسريعة طري ولذيذ مثل المطاعم في المقال التالي
أسهل طريقة لتحضير شيش طاووق الفراخ، سنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني اسهل واسرع طريقة لعمل الشيش طاووق من المنزل بخطوات بسيطة و سهلة جداً، حيث يعد يعد الشيش طاووق من ألذ الوصفات و الاكلات التي يمكن تحضيرها في الغذاء و العشاء، وتتميز هذه الوصفة بتتبلتها التي تضاف عليها هي ما تعطيه الطعم المميز، ويمكنك تحضير الشيش طاووق بالفراخ او باللحم ولكننا حرصنا على تقديم الطريقة بالفراخ لكي تكون وجبة اقتصادية ويستطيع الجميع تحضيرها.
مقادير شيش طاووق الفراخ
تبحث الامهات دائما عن طرق جديدة وسريعة لتحضير وجبة للغداء و العشاء ومن أسهل الوجبات السريعة واللذيذة التي يجتمع الجميع على حبها هي شيش طاووق الفراخ، فهي من الوجبات المميزة جدا ويمكنك أيضا تحضيرها باللحم، فهي تعد من الوجبات المغذية جدًا لأنها تحتوي على البروتين و الخضروات وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات وهي:
- كيلو أفخاذ دجاج مخلية نقطعها مكعبات كبيرة
- أعواد خشبية منقوعة بماء دافئ لمدة ساعة.
التتبيلة
- 2 ملعقة كبيرة لبن.
- ملعقة كبيرة مايونيز.
- ربع كوب زيت زيتون
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة بودرة.
- ربع كوب الخل.
- نصف ملعقة بصل بودرة.
- ملعقة ونصف ملح.
- ربع ملعقة جوزة الطيب.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة فلفل أحمر أو شطة.
- ملعقة كبيرة بهارات دجاج.
طريقة تحضير شيش طاووق الفراخ
- أولاً نأتي بقطع الدجاج ونقوم بتقطيع قطع الدجاج إلى قطع متساوية و متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نقوم بغسل قطع الفراخ جيداً بالماء والملح لكي تتخلص من الروائح الغير محببه.
- نترك قطع الدجاج في مصفاه لكي تتخلص من السوائل العالقة.
- ثم نبدأ في ذلك الوقت في تحضير التتبيلة نأتي بوعاء ونقوم بوضع الحليب و فصوص الثوم المفروم ونخلط هذه المكونات جيدًا.
- نقوم بإضافة التوابل من الملح والفلفل الأسود و البابريكا و جوزة الطيب و البصل البودر و نضيف بهارات الدجاج و الشطة.
- نخلط التوابل مع الحليب و الثوم ثم نضيف عليهم عصير الليمون و الخل.
- نقلب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم.
- بعد ذلك نسكب قطع الدجاج في التتبيلة ونقوم بتقليبه مع التتبيلة حتى يتغلغل منها.
- نضع قطع الشيش طاووق الفراخ المتبلة في الثلاجة اطول فترة ممكنة لكى تأخذ طعم التتبيلة.
- نحضر فلفل ألوان ونقوم بتقطيعه مكعبات متوسطة الحجم، ثم نأتي بحبات البصل ونقوم بتقطيعها مكعبات.
- بعد ذلك نأتي بـ أسياخ الشيش طاووق ونقوم برص قطعة من الدجاج وقطعة من الفلفل الألوان و قطعه من البصل ونستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.
- نحضر جريل أو صينية واسعة ونقوم بتوزيع القليل من الزيت.
- نضعها على نار عالية وعندما يسخن الوعاء نقوم بوضع أسياخ الشيش طاووق.
- نغطي الوعاء لمدة دقيقتين ثم تقلبها من جميع الجوانب حتى تأخذ لون الشوي من جميع الجوانب على نار عالية.
- بعد ذلك نهدئ النار تماماً ونترك الشيش طاووق يتم تسويته لمدة 20 دقيقة.
- نأتي بقطعة من الفحم الساخنة ونضعها في منتصف صينية الشيش طاووق في قطعة من ورق الألومنيوم، ثم نسكب عليها القليل من الزيت.
- نغطي الصينية لكى يأخذ الشيش طاووق من رائحة الفحم.
- ثم يقدم ساخن للطعام بالصحة والهنا.