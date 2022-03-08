طريقة عمل الفراخ المقرمشة زي كنتاكي بكل أسرار المطاعم

يهرول الاطفال والشباب من أفراد الأسرة الي المحال التي تقدم الفراخ المقرمشة وتقدمها بخلطها السرية المميزة التي تجعلها لا مثيل لها، وفي السياق ذاته ترغب العديد من الامهات بصناعه تلك الوصفات في المنزل لضمان جودتها بنفس الطعم المقدم في المطاعم، ولأن الفراخ المقرمشة وخاصة فراخ كنتاكي من الوصفات التي يعشقها جميع من تناولها، فإننا اليوم نوضح لكم طريقة عمل الفراخ المقرمشة مثل كنتاكي بكل الاسرار والتكات لوجبة لا تقاوم.

طريقة عمل الفراخ المقرمشة

وبكل سهولة ويسر يمكنك صناعة أفضل فراخ مقرمشة في المنزل بطعم لا يقاوم وبوصفة سرية لا مثيل لها، وذلك عن طريق مكونات التحضير الآتية.

فراخ نظيفة ومقسمة إلي 8 قطع.

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بصل باودر

ملعقة صغيرة ثوم باودر

ربع كوب خل

2 ملعقة زبادي كبيرة

ملح حسب الرغبة

بيضة

ربع كوب ماء

نصف ملعقة بودر شطة حسب الطلب

ونصف ملعقة صغيرة زعتر باودر

نصف ملعقة صغيرة سماء

ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل باودر

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملعقتان كورن فلكس حسب الرغبة.

خطوات عمل الفراخ المقرمشة زي كنتاكي

والجدير بالذكر أن طريقة عمل الفراخ المقرمشة ليست من الطرق الصعبة علي الاطلاق، حيث تتمكن الأمهات من تحضير الوجبات السريعة في المنزل عن طريق اتباع الخطوات التالية.

في وعاء عميق يتم وضع البيض مع كوب دقيق و كل البهارات والزبادي والخل الابيض، ونقلبهم جيداً حتي تمام التجانس.

يتم تجهيز الفراخ وتنظيفها جيداً ثم يتم وضعها في الخليط ونقلبها باستمرار ونغطيها بكيس بلاستيك.

وفي صينية واسعة يتم وضع زيت غرير من أجل تحمير الفراخ المقرمشة وبعد تسخينه جدا يتم جعل النار متوسطة.

وفي بعض الدقيق يتم تقليب الفراخ وتغطيتها جيدا.

ونضعها في الزيت ليتم تحميرها وتاخذ لون ذهبي.

وتقدم مع بعض الأرز الساخن وبعض السلطات المفضلة لديك.

ونتمني لكم وجبة هنية وبالهناء والشفاء.

وهكذا عزيزي القارئ نكون قد وضحنا لكم أفضل الوصفات الجديدة منها الفراخ المقرمشة مثل كنتاكي بكل الأسرار، والتي تحتوي على كافه العناصر الغذائية اللازمة في الجسم ، والدهون المشبعة والفيتامينات والمعادن الثمينة ،ويمكن أيضاً القيام بطبخ وجبة اخري ونقدم لكم معرفة طريقة عمل الكبسة السعودية بالبهارات المميزة وبطعم شهى لا مثيل لها.