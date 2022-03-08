اوعي تشتري السمنه البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه فلاحي بطعم أحلي وأوفر من الجاهز

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طريقة عمل السمنه البلدي من الحليب من الممكن أن تتم مختلف الخطوات لتلك الطريقة من خلال متابعة استعمال مكونات من الممكن أن يتم من خلالها عمل أفضل نوع من أنواع السمن الطبيعي سهلة التحضير والذي لا يعد ممتلك لأي مواد قد تكون ذات أثر ضار على الجسم، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن كيفية استخراج السمن البلدي من مكون الحليب كما سنوضح أهم المكونات الأخرى مع الحليب والتي من الممكن أن يتم استعمالها لاستخراج السمن البلدي وفي وقت وجيز مع معرفة أهم الخطوات الأساسية لعمل السمن البلدي.
طريقة عمل السمنه البلدي من الحليب
طريقة عمل السمنه البلدي بسيطة ومن الممكن أن يتم عملها في البيت وفي أي وقت ممكن، حيث أن السمن البلدي من المنتجات الدهنية المفيدة سهلة الإعداد ومن الممكن أن تكسب الجسم المزيد من الفوائد والفيتامينات حيث أن الدهون الثلاثية تتواجد في السمن الصناعي، ومن الممكن أن يكون هناك تفادي لهذا الضرر من خلال التحضير للسمن البلدي كما يلي وباستعمال المكونات الآتية:
مكونات لعمل السمن البلدي في البيت
السمن البلدي من الممكن أن نقوم بإعداده من خلال الاستعانة بالخطوات الآتية بعد إحضار ما يلي من المكونات القادمة:
- كيلو من الحليب مكتمل الدسم.
- رشة من الملح.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من الخل.
- وعاء ملائم.
طريقة التحضير للوصفة من السمن البلدي
من الممكن أن يتم الإعداد لوصفة السمن البلدي من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة والتي تيسر من عمل وصفة السمن البلدي بأقل الإمكانات.
- يتم استعمال الوعاء المناسب حيث نضع فيه الحليب مع الخل والليمون.
- يتم التقليب ما بين المكونات حتى نجد أن الحليب يتحول إلى تكتلات.
- الخطوة التالية تكون هي التصفية التامة لكل الحليب المتكتل ومن ثم يتم وضع المكونات في قدر ملائم وهذا حتى تتحول من الزبد الطبيعي إلى السمن البلدي، وتعتبر تلك الطريقة من بين الطرق السهلة والتي من خلالها يسهل استخراج السمن من مكون الحليب عالي الدسم والمفيد للجسم.