هينور بشرتك.. كريم البانثينول والقهوة المعجزة لتبيض وتقشير الوجه والتخلص من البقع الداكنة في 5 دقائق فقط

كريم بانثينول والقهوة لتبيض البشره والجسم من الكريمات الطبيعية واتي من الممكن أن تقومي بإعدادها في منزلك للحصول على أفضل نتيجة لبشرة ناعمة وأكثر صفاء وخالية تماما من تواجد التجاعيد ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبل نقوم بعرض أهم المعلومات عن أهم المكونات التي من السهل الاعتماد عليها للحصول على أفضل مستوى من النضرة لبشرة ناعمة وأكثر صفاء وحماية من الكثير من المشكلات الجلدية.

كريم بانثينول والقهوة لتبيض البشره والجسم

العناية بالبشرة بالكريم المميز بانثينول مع مكون القهوة من بين الخلطات القوية الأثر على الطبقة السطحية من الجلد، وقد أفادت مختلف السيدات ممن قمن بتجريب تلك الوصفة أنها خلطة مثالية لكل من تعاني الخشونة في ملمس الجلد كما أنها تعد من بين أقوى الوصفات المبيضة للجلد كما أنها تعمل على التعزيز من نضارة البشرة وتعالج حالة ضعف البشرة، ومن خلال بعض المكونات البسيطة، من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع للخليط واتباع خطوات التحضير القادمة:

مكونات خليط البانثينول والقهوة لتبيض البشره والجسم

لا بد وأن تتوفر مجموعة من المقادير الأساسية لتلك التركيبة، والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من كريم بانثينول.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الزبادي

ملعقة من النشا.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير لهذه التركيبة

من الممكن أن تقومي بإعداد تلك التركيبة باتباع ما يأتي في الخطوات القادمة: