نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 25 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ بطرق وحيل مطبخية من أهم ما يتم البحث عنه ومن أهم الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم التقشير لكل الثوم المتواجد والذي تكون ربة المنزل بحاجة إلى تقشيره واستعماله في العديد من الوصفات المطبخية والتي تكون في حاجة إلى المزيد من كميات من الثوم، ومن الممكن بعد أن يتم التقشير للثوم بطرق وحيل تسهل من الحصول عليه مقشر بسهولة من الممكن أن يتم التخزين للثوم بالطريقة المناسبة، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل الوصفات التي من خلالها من السهل الحصول على الثوم في منتهى السرعة مقشر ومهيأ للاستخدام.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة من السهل أن يتم من خلال استعمال العديد من الطرق، ومن أهم الحيل المطبخية المتبعة لتقشير الثوم ما يلي حيث نقدم لك أهم طريقة من الممكن أن تستعيني بها للتخلص السريع من كل ما يتواجد على الثوم من القشور ومن خلال الاعتماد على تلك احيل المطبخية ومن بنها الطريقة القادمة يكون الثوم جاهز للاستعمال.

طريقة الماء لتقشير الثوم

الثوم من الممكن أن يتم تقشيره باستعمال الماء وهذا ما يكون من خلال النقع للثوم في كمية ملائمة من الماء، ومن ثم يتم الانتظار قرابة خمس دقائق ثم تصفية الثوم تماما من الماء وبعدها يكون الثوم صالح للاستعمال بعد ملاحظة انزلاق القشور سريعا.

طريقة الكيس البلاستيك لتقشير الثوم

من الممكن أن يتم التقشير للثوم من خلال الاستعانة بطريقة الكيس البلاستيك، ومن خلال استعمال فصوص الثوم ووضعها في الكيس المناسب من البلاستيك يتم إغلاق الكيس تماما وتفريغه من الهواء والاستعانة بمطرقة التحضير للاستيك، والبانيه، والطرق الخفيف على الكيس بعد أن يتم تفريغه تماما من الهواء ومن ثم يتم استعمال الثوم بعد سهولة نزع قشوره تماما.

طريقة الملح لتقشير الثوم

من الطرق المتاحة لمختلف ربات البيوت حيث أنه من الممكن أن يتم استعمال الملح بكمية مناسبة وفرك الثوم بالملح حتى تلاحظي أن القشور تتخلى عن فصوص الثوم وبالتالي يسهل نزعها.