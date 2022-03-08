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عمر شويل - جدة سر نجاح الغربية الناعمة بطريقة ومكونات مظبوطة أعملي الغريبة الناعمة الدايبة دوب بطعم زي المحلات - ثقفني
تعتبر الغريبة من أشهر الحلويات التي يتم إعدادها في عيد الفطر المبارك، حيث أنها تتميز بنعومة فائقة تذوب في الفم مما يجعلها من الحلويات المحبوبة والمفضلة لدى الكبار والصغار، ولكن كثير من السيدات لا تتقن تحضيرها بشكل جيد، لذا سوف نعرض في هذا المقال على طريقة تحضير الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة كما تحضر في محلات المخبوزات بدون تكلفة عالية، بمكونات تتوفر لديك في المنزل حتى يتم الحصول على أشهى غريبة من صنع يديك.
طريقة عمل الغريبة
اصنعي لأفراد عائلتك الغريبة الناعمة واللذيذة في دقائق معدودة بكل سهولة وبدون أي مجهود وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات:
- أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد ٢ كوب من السمن.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- رشه من ملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- عدد ١ بياض بيضة.
- مكسرات للزينة (حسب الرغبة).
طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء مناسب وضعي السمن أولا ويتم خفقه جيداً باستخدام مضرب كهربائي أو يمكنك استخدام مضرب يدوي، حتى يتغير لون السمن إلى اللون الأبيض.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة السكر برفق مع استمرار الخفق حتى يمتزج مع السمن جيداً.
- يتم إضافة الدقيق إلى خليط السمن والسكر بالتدريج مع الاستمرار بالخفق حتى يتم الحصول على قوام عجينة متماسكة وهشه.
- ثم بعد ذلك يتم أضافه بياض البيضة إلى العجينة، ويمكنك العجن باستخدام يديك حتى تحصلي على قوام عجينة متماسكة.
- ثم يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم والضغط بإصبعك في منتصف الكرة، ويمكن تزيينها بوضع القليل من المكسرات مثل الفستق المجروش أو اللوز والزبيب، أو أي نوع من المكسرات حسب الرغبة.
- عندما يتم الإنتهاء من كمية العجينة بالكامل، يتم رص الغريبة في صينية مناسبة وإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وتوضع الصينية في الفرن لمدة ١٥ دقيقة على الأقل، ولكن يجب الحذر من أن يتغير لون الغريبة إلى اللون الأحمر.
- عند تمام النضج يتم إخراج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً.
- يتم وضع الغريبة في طبق التقديم بشكل منسق وجميل ويتم تقديمها.