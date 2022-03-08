سر نجاح الغربية الناعمة بطريقة ومكونات مظبوطة أعملي الغريبة الناعمة الدايبة دوب بطعم زي المحلات

تعتبر الغريبة من أشهر الحلويات التي يتم إعدادها في عيد الفطر المبارك، حيث أنها تتميز بنعومة فائقة تذوب في الفم مما يجعلها من الحلويات المحبوبة والمفضلة لدى الكبار والصغار، ولكن كثير من السيدات لا تتقن تحضيرها بشكل جيد، لذا سوف نعرض في هذا المقال على طريقة تحضير الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة كما تحضر في محلات المخبوزات بدون تكلفة عالية، بمكونات تتوفر لديك في المنزل حتى يتم الحصول على أشهى غريبة من صنع يديك.

طريقة عمل الغريبة

اصنعي لأفراد عائلتك الغريبة الناعمة واللذيذة في دقائق معدودة بكل سهولة وبدون أي مجهود وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات:

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

عدد ٢ كوب من السمن.

كوب واحد من السكر الناعم.

رشه من ملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

عدد ١ بياض بيضة.

مكسرات للزينة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير