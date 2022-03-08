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ماسك قشور الموز والنشا لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد لبشرة مشرقة وشباب، يعتبر ماسك الموز والنشا من الماسكات الطبيعية التي يكثر استخدامها بسبب فوائدها الكثيرة والمتنوعة، حيث يحتوي هذا الماسك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الأخرى المغذية للبشرة، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي لها تأثير قوي في إزالة التجاعيد، وجعل البشرة ناعمة ورطبة، ماسك الموز والنشا يعمل على التخلص من الأوساخ التي تتراكم في مسام الجلد المفتوحة والتي تعد السبب الأساسي في ظهور الرؤوس السوداء.
ماسك قشور الموز والنشا لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد
يتكون الماسك من مكونات تساعد في إخفاء التجاعيد وتفتيح البشرة في وقت سريع، كما أن هذه المكونات غير مكلفة على الإطلاق هذه المكونات هي:
- قشور ثمرة موز واحدة.
- ملعقة نشا كبيرة الحجم.
- نصف ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- 2 ملعقة أرز.
- كوب ماء فاتر.
- نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.
طريقة تحضير الماسك
سوف نشرح الآن طريقة عمل ماسك الموز والنشا الذي سوف يعمل على تبييض الوجه والتخلص من التجاعيد وذلك من خلال القليل من الخطوات التي سوف نذكرها في الآتي:
- في البداية لابد من تجزئة قشور الموز إلى أجزاء صغيرة ونضع عليها كمية الأرز وكمية الماء داخل إناء.
- نقوم بوضع الإناء على النار ويتم سلقهم جيدًا، بعد الانتهاء من السلق نقوم بتنزيل الإناء لكي تبرد المكونات.
- توضع المكونات المسلوقة في الخلاط لكي يتم تنعيمها جيدًا، يجب تقليب الخليط في الخلاط حتي نتخلص من التكتلات.
- تفرغ محتويات الخليط من الخلاط في طبق عميق ثم يضاف لها النشا واللبن الحليب وأخيرًا يضاف العسل.
- تقلب كل المكونات تقليبًا جيدًا حتى تصبح مثل الجل الثقيل.
- يوضع الماسك في برطمان وتوضع في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يندمج الخليط ويتماسك.
- يستعمل الماسك يوميًا قبل النوم ويظل على الوجه حتى يجف لمدة ساعة.
- لتنظيف الوجه من الماسك يجب إحضار قطعة من القماش أو القطن ويوضع عليها القليل من ماء الورد ويتم مسح الوجه بها.
- بعد ذلك ينظف الوجه بالماء وعندها سوف نلاحظ اختلاف كبير في الوجه بعد استعمال ماسك قشور الموز والنشا.
- يجب إحكام غلق البرطمان الموجود به الماسك حتى لا يفسد ويصبح غير صالح للاستخدام مرة أخرى.