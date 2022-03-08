ماسك قشور الموز والنشا لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد لبشرة مشرقة وشباب، يعتبر ماسك الموز والنشا من الماسكات الطبيعية التي يكثر استخدامها بسبب فوائدها الكثيرة والمتنوعة، حيث يحتوي هذا الماسك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الأخرى المغذية للبشرة، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي لها تأثير قوي في إزالة التجاعيد، وجعل البشرة ناعمة ورطبة، ماسك الموز والنشا يعمل على التخلص من الأوساخ التي تتراكم في مسام الجلد المفتوحة والتي تعد السبب الأساسي في ظهور الرؤوس السوداء.

ماسك قشور الموز والنشا لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد

يتكون الماسك من مكونات تساعد في إخفاء التجاعيد وتفتيح البشرة في وقت سريع، كما أن هذه المكونات غير مكلفة على الإطلاق هذه المكونات هي:

قشور ثمرة موز واحدة.

ملعقة نشا كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة أرز.

كوب ماء فاتر.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير الماسك



سوف نشرح الآن طريقة عمل ماسك الموز والنشا الذي سوف يعمل على تبييض الوجه والتخلص من التجاعيد وذلك من خلال القليل من الخطوات التي سوف نذكرها في الآتي: