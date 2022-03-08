إعملي أشهى أنواع الحلويات السريعة في 10 دقائق فقط وبدون فرن

جميع الأمهات تحب أن تصنع لأولادها كل شئ يحبوه ومن هذه الأشياء طبعاً الحَلْوَيَات التي يعشقها أطفالنا ولكن لضيق الوقت والإمكانات ولأن معظم الأمهات أصبحت عاملات فلا يملكون الوقت لعمل الحَلْوَيَات لذلك إليكي سيدتي أحلى الوصفات وأسهلها بمكونات بسيطة وسهلة وسريعة أيضاً، فسوف نصنع أحلى الحَلْوَيَات التي سيحبها جميع أفراد عائلتك وليس الصغار فقط ومن هذه الوصفات التشيز كيك فهذه الحلوي لذيذة وسهلة وسريعة وبدون فرن.

مكونات ومقادير التشيز كيك:

علبتان من البسكويت.

70 جرام من الزبدة وتكون بحرارة الغرفة.

20 قطعة من الجُبُن الكيري.

علبة قشطة. كوب حليب مكثف محلي. 10 حبيبات من الفراولة.

كوب عصير فراولة.

طريقة عمل وتحضير التشيز كيك:

لكي نحضر الطبقة الأولي ضعي البسكويت في وعاء كبير وقومي بطحنه جيداً ثم ضعي الزبدة على البسكويت المطحون وامزجي المكونات حتي تتداخل. ضعي المكونات في وعاء ذو قاعدة متحركه حتي يسهل عليكي إخراجه بعد ذلك وضعيه في الثلاجة. ولتحضير الطبقة الثانيه أحضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه الجبنة الكيري واخلطي حتي تحصلي علي قوام كريمي ثم أضيفي الحليب المكثف والقشطة واخلطي حتي تتجانس المكونات معاً. ثم أخرجي طبقة البسكويت من الثلاجة واسكبي عليها خليط الكيري وضعي فوقهم عصير الفراولة وزينه بقطع الفراولة آللذيذة علي وجه الكيك. ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة مرة ثانية حتي يتماسك. وبعد ثلاث ساعات تقريباً أخرجي الكيك وسيصبح عندك قالب رائع من الحلوي الشهية التي يتهافت أولادك على أكلها وبطريقة سهلة.

مكونات ومقادير عمل كرات شيكولاتة:

٢علبة بسكويت.

كوب جوز هند مبشور.

٤ معالق من الكاكاو.

شوكولاته مبشورة للتزين.

علبة حليب محلي.

طريقة تحضير كرات الشيكولاتة: