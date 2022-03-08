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عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة كنتاكي السرية أعملي دجاج كنتاكي المقرمش بطعم لذيذ وشهي أول مرة تأكليه - ثقفني
طريقة عمل الدجاج الكنتاكى، يعد الدجاج الكنتاكي المقرمش من الوجبات السريعة المعشوقة للجميع ويتهافت عليها بعض الأشخاص في الأماكن المخصصة لهذه الوجبات، حيث يعد بطريقة مميزة في هذه المحال ولكن بطرق غير مضمونة وغير آمنة على صحة أطفالنا وغير ذلك فإنها تباع بأسعار باهظة، حيث تحرص كل ربة منزل على تحضير هذه الوجبات في المنزل بطرق آمنة ونظيفة وبتكلفة أقل من هذه الأماكن، سوف نقوم بتحضير وطريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل بسهولة وبساطة وامان.
طريقة تحضير الدجاج حج الكنتاكي المقرمش
المقادير:-
- دجاجة وزن كيلو ونصف مقطعة إلى ثماني أجزاء.
- ٣ معالق من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.
- عصير ليمون.
- ماء للنقع.
مقادير التتبيلة:-
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الكاري.
- ٣ فص حبهان مطحون.
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض او السكر الأبيض.
- كوب من الزبادي أو كوب من الحليب الرائب.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
مقادير التغطية
- نصف كيلو من الدقيق.
- لتر من الماء المثلج
- بقسماط مطحون أو رقائق ذرة محروسة.
- توابل مشكلة.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير:-
- نقوم بتحضير وعاء كبير ونقوم بغسل الدجاج ونقوم بعمل شقوق باستخدام السكين ثم نقوم بغسل الدجاج وتوضع في الوعاء وعليها الملح والدقيق والخل والليمون ونتركها بمحلول النقع لمدة ساعة ثم نقوم بشطف قطع الدجاج جيدا من المحلول.
- في بوله كبيرة نقوم بوضع مقادير التتبيلة بالتدريج وتقلب جيدا حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة قطع الدجاج إلى التتبيلة وتترك لمدة ليلة كاملة أو على الأقل لمدة ساعتين وتغطى وتحفظ في الثلاجة.
- نقوم بتحضير وعاء غويط و يوضع به الماء المثلج ومعه قطع من الثلج ونقوم بتحضير بولة غويطة بها كمية الدقيق ويوضع به التوابل المشكلة ونقلب وفي بوله أخرى نضع كمية من البقسماط رقائق الذرة.
- نقوم بأخذ قطعة من الدجاج وتوضع في الدقيق المتبل ويقوم بإدخال خليط الدقيق بفتحات الدجاج حتى تتبل بالكامل ثم نقوم بوضعها بالماء المثلج لمدة ٣ ثواني فقط ثم نقوم بإخراجها وتوضع في رقائق الذرة وتوضع في الزيت الغزير الساخن لمدة من ١٤ إلى ٢٠ دقيقة على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- بنقوم بعمل هذه الطريقة مع باقي قطع الدجاج حتى تنتهى كل الكمية.
- ثم نقوم بتصفية الزيت من الشوائب مع كل تسوية للدجاج لعدم احتراقها بدون تسوية.
- يخرج الدجاج على شبكة بداخل صينية لتصفية الزيت الزائد والمحافظة على قرمشة الدجاج.
- نقوم بتقديم الدجاج المقرمش في طبق التقديم مع الخبز الكيزر وسلطة الكول سلو والكاتشب.