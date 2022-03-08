بتتبيلة وخلطة كنتاكي السرية أعملي دجاج كنتاكي المقرمش بطعم لذيذ وشهي أول مرة تأكليه

طريقة عمل الدجاج الكنتاكى، يعد الدجاج الكنتاكي المقرمش من الوجبات السريعة المعشوقة للجميع ويتهافت عليها بعض الأشخاص في الأماكن المخصصة لهذه الوجبات، حيث يعد بطريقة مميزة في هذه المحال ولكن بطرق غير مضمونة وغير آمنة على صحة أطفالنا وغير ذلك فإنها تباع بأسعار باهظة، حيث تحرص كل ربة منزل على تحضير هذه الوجبات في المنزل بطرق آمنة ونظيفة وبتكلفة أقل من هذه الأماكن، سوف نقوم بتحضير وطريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل بسهولة وبساطة وامان.

طريقة تحضير الدجاج حج الكنتاكي المقرمش

المقادير:-

دجاجة وزن كيلو ونصف مقطعة إلى ثماني أجزاء.

٣ معالق من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

عصير ليمون.

ماء للنقع.

مقادير التتبيلة:-

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكاري.

٣ فص حبهان مطحون.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض او السكر الأبيض.

كوب من الزبادي أو كوب من الحليب الرائب.

ملعقتين من الخل الأبيض.

مقادير التغطية

نصف كيلو من الدقيق.

لتر من الماء المثلج

بقسماط مطحون أو رقائق ذرة محروسة.

توابل مشكلة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير:-