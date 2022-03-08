احلي حلويات رمضان .. القطايف المحشية الهشه البيتي الاصلية لفطور رمضان مش هتتشري الجاهزة تانى

احلي حلويات رمضان .. القطايف المحشية الهشه البيتي الاصلية أخيرًا شهر رمضان المبارك على مشارف القدوم ولذلك نقدم لكم طريقة عمل القطايف البيتي، فالقطايف هي من الحلويات الشهيرة في شهر رمضان خصيصًا ونقوم بتحضيرها بشكل كبير في العزومات بكميات كبيرة ويمكنك تحضيرها بوصفات مختلفة وحشوات مميزة، ولكل شخص طريقته في تحضير القطايف وبدلًا من أن تقوم بشراءها يوميًا من الخارج وقد يكلفك ذلك الكثير يمكنك تحضيرها في المنزل بالكمية التي تحبينها ويمكنك تخزينها أيضًا لوقت الحاجة.

طريقة عمل القطايف البيتي

مكونات الطريقة:-

كوب وربع كبير من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب كبير من السميد الناعم.

ملعقتان من السكر صغيرة الحجم.

رشة فانيلا.

زيت للقي.

مكونات حشوة القطايف:-

بندق مكسر.

سكر أبيض.

قرفة مطحونة.

شربات ثقيل.

فستق مجروش.

طريقة عمل وتحضير القطايف في المنزل:-

قومي بخلط الماء مع السكر والخميرة والدقيق الأبيض والفانيلا والسميد الناعم والبيكنج باودر في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك قومي بتغطية الخليط حتى يختمر قليلًا ويتضاعف حجم العجينة ثم قومي بوضع طاسة القلي على النار وبداخلها كمية من الزيت.

اتركي الزيت حتى يسخن تمامًا ثم قومي بوضع كمية صغيرة من العجينة بواسطة المغرفة في الطاسة على شكل قطعة القطايف الدائرية المعروفة.

قومي بتقليب العجينة في الطاسة حتى يحمّر لونها من أسفل وتصبح مفرغة من أعلى وبعد أن تنضج قومي بإخراجها ويمكنك تكرار الخطوة هذه مع الكمية المتبقية من عجينة القطايف.

أخرجي قطع القطايف على طبق عليه مناديل ورقية لامتصاص الزيت وقومي بحشوها بالحشوة المفضلة لك ولأطفالك.

طريقة عمل حشوة القشطة للقطايف:

المكونات هي نفس مكونات الوصفة السابقة ولكن لتحضير حشوة القشطة قومي بإحضار المكونات التالية:-

كوبان كبيران من الحليب.

كوب كبير من الكريمة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

رشة فانيلا.

أربع ملاعق من نشا الذرة.

طريقة تحضير حشوة القشطة:-